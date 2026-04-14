Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Κάγια Κάλας, απηύθυνε, τη Δευτέρα, ομιλία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της ετήσιας συνεδρίασης για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στους τομείς της ειρήνης και της ασφάλειας, επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης της πολυμερούς συνεργασίας και τονίζοντας ότι η διεθνής ασφάλεια απαιτεί συντονισμένη δράση μεταξύ κρατών και οργανισμών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της εφαρμογής των κανόνων του διεθνούς δικαίου, σημειώνοντας ότι αυτοί καθορίζουν τα όρια χρήσης βίας από τα κράτη.

Κατά την τοποθέτησή της, η κ. Κάλας αναφέρθηκε στη συνολική συμβολή της ΕΕ και των κρατών μελών της στη λειτουργία και τη χρηματοδότηση του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι παρέχουν το 42% της παγκόσμιας επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, ενώ καλύπτουν περίπου το ένα τέταρτο του τακτικού προϋπολογισμού του οργανισμού. Όπως ανέφερε, οι εισφορές καταβάλλονται πλήρως και εγκαίρως, με τα κράτη μέλη να αντιπροσωπεύουν μόλις το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στη συμμετοχή της ΕΕ σε επιχειρησιακές δράσεις για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι αποστολές όπως η Επιχείρηση IRINI υλοποιούνται κατόπιν εντολής του ΟΗΕ, ενώ άλλες πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία με τον οργανισμό. Ειδική μνεία έγινε και στην επιχείρηση ASPIDES για την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και στη στήριξη που παρέχει η ΕΕ στη Σομαλία, μέσω αποστολών του ΟΗΕ και της Αφρικανικής Ένωσης.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή της ΕΕ στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι η Ένωση αποτελεί βασικό δωρητή προς την Παλαιστινιακή Αρχή και σημαντικό ανθρωπιστικό υποστηρικτή στη Γάζα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αποστολές EUBAM Rafah και EUPOL COPPS, οι οποίες, όπως σημείωσε, εντάσσονται στις προσπάθειες για την προώθηση της λύσης των δύο κρατών.

Στο πλαίσιο της ομιλίας της, η κ. Κάλας αναφέρθηκε στο τρέχον διεθνές περιβάλλον, κάνοντας λόγο για αυξημένες προκλήσεις στην παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια. Ειδική αναφορά έγινε στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι οι επιπτώσεις των συγκρούσεων αυτών εκτείνονται πέρα από τις άμεσα εμπλεκόμενες περιοχές.

Ανέφερε ότι οι συνέπειες των κρίσεων αντανακλώνται σε τομείς όπως η ενέργεια, το εμπόριο και η επισιτιστική ασφάλεια, επηρεάζοντας πολίτες και οικονομίες σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε τη σημασία του ρόλου του ΟΗΕ ως βασικού φορέα διασφάλισης της διεθνούς τάξης και του διεθνούς δικαίου.

Σε ό,τι αφορά την πρόληψη συγκρούσεων, υπογράμμισε τον ρόλο της διαμεσολάβησης και της ειρηνευτικής διπλωματίας, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή τοπικών κοινοτήτων, νέων και γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες συνδέεται με μεγαλύτερη διάρκεια των συμφωνιών ειρήνης. Παράλληλα, έκανε αναφορά στη συμβολή των ειρηνευτικών αποστολών του ΟΗΕ, οι οποίες, όπως σημείωσε, δραστηριοποιούνται από το 1948 με τη συμμετοχή προσωπικού από περισσότερες από 120 χώρες.

Στην ομιλία της περιλήφθηκε επίσης εκτενής αναφορά στη θαλάσσια ασφάλεια, με έμφαση στη σημασία της για τις παγκόσμιες μεταφορές, την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική δραστηριότητα. Η κ. Κάλας επεσήμανε ότι περιοχές όπως η Βαλτική, η Βόρεια Θάλασσα, η Ερυθρά Θάλασσα και τα Στενά του Ορμούζ, αποτελούν κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Αναφορά έκανε επίσης σε ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια υποθαλάσσιων υποδομών, όπως καλώδια και αγωγούς, τα οποία, όπως σημείωσε, αντιμετωπίζουν αυξανόμενους κινδύνους. Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας και της ανάπτυξης νέων πολυμερών εργαλείων.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος αναφέρθηκε, ακόμα, στην ανάγκη προσαρμογής του διεθνούς συστήματος στις σύγχρονες προκλήσεις, επισημαίνοντας ότι απαιτείται ενίσχυση της συνεργασίας όχι μόνο μεταξύ κρατών, αλλά και με τη συμμετοχή περιφερειακών οργανισμών και άλλων φορέων.



Διαβάστε επίσης: Το Πακιστάν προτείνει δεύτερο γύρο συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν





Πηγή: ΚΥΠΕ