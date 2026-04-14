Το Πακιστάν πρότεινε να φιλοξενήσει έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, τις επόμενες ημέρες, πριν από τη λήξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με δύο Πακιστανούς αξιωματούχους.

Οι αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να κάνουν δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, διευκρίνισαν ότι η πρόταση θα εξαρτηθεί από το εάν τα δύο μέρη θα ζητήσουν τη διεξαγωγή της συνάντησης σε διαφορετικό τόπο.

Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι, παρά το γεγονός ότι ο πρώτος γύρος ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία, οι συνομιλίες αποτελούν μέρος μιας συνεχιζόμενης διπλωματικής διαδικασίας και όχι μια μεμονωμένη προσπάθεια.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία είχε αναχωρήσει από το Πακιστάν το πρωί της περασμένης Κυριακής (12/4), μετά την ανακοίνωση του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία με το Ιράν.

Την ίδια στιγμή, φωτογραφίες έδειχναν τον Βανς, ο οποίος ηγήθηκε της αμερικανικής αντιπροσωπείας, και τα μέλη της ομάδας του να επιβιβάζονται στο αεροσκάφος για την επιστροφή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Βανς δήλωσε νωρίς το πρωί της Κυριακής ότι οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν χωρίς συμφωνία, καθώς «οι Ιρανοί αρνήθηκαν να αποδεχθούν τους αμερικανικούς όρους για μη ανάπτυξη πυρηνικού όπλου».

Πηγή: ΕΡΤ