Η Σαουδική Αραβία πιέζει τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, φοβούμενη κλιμάκωση από το Ιράν.

Σύμφωνα με Άραβες αξιωματούχους, η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε ότι το Ιράν μπορεί να κλείσει το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Σαουδική Αραβία έχει επαναφέρει τις εξαγωγές πετρελαίου στα προπολεμικά επίπεδα μέσω αγωγών στην Ερυθρά Θάλασσα.

Τα κράτη του Κόλπου επιθυμούν λύση μέσω διαπραγματεύσεων για τα Στενά του Ορμούζ.

Σαουδάραβες αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν εξασφαλίσει δεσμεύσεις από τους Χούθι για μη επιθέσεις σε σαουδαραβικά πλοία.

Η Σαουδική Αραβία πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, φοβούμενη ότι η κίνηση του προέδρου Τραμπ να το κλείσει μπορεί να οδηγήσει το Ιράν σε κλιμάκωση και να διαταράξει άλλες σημαντικές θαλάσσιες οδούς, σύμφωνα με Άραβες αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η Σαουδική Αραβία έχει προειδοποιήσει πως το Ιράν μπορεί να απαντήσει κλείνοντας το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ — ένα κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα στην Ερυθρά Θάλασσα, ζωτικής σημασίας για τις υπόλοιπες εξαγωγές πετρελαίου του βασιλείου.

Η αντίδραση αυτή δείχνει τους κινδύνους και τους περιορισμούς των προσπαθειών των ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά που έκλεισε το Ιράν από τις πρώτες ημέρες του πολέμου στη Μέση Ανατολή διακόπτοντας περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια ημερήσιων εξαγωγών και εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει το Στενό του Ορμούζ πλήρως ανοιχτό για να διευκολυνθεί η ελεύθερη ροή ενέργειας. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους συμμάχους μας στον Κόλπο» δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι.

Η Σαουδική Αραβία έχει καταφέρει πρόσφατα να επαναφέρει τις εξαγωγές πετρελαίου στα προπολεμικά επίπεδα (περίπου 7 εκατ. βαρέλια ημερησίως), μεταφέροντας το πετρέλαιο μέσω αγωγών στην Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο, αυτές οι προμήθειες θα κινδύνευαν αν έκλεινε και αυτή η διαδρομή, σημειώνει η WSJ.

Τα κράτη του Κόλπου δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ που αποτελούν οικονομική «σανίδα σωτηρίας» για αυτά, ωστόσο, πιέζουν για λύση μέσω διαπραγματεύσεων.

Το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ είναι ένα στενό πέρασμα μεταξύ της Υεμένης και του Κέρατος της Αφρικής που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Ινδικό Ωκεανό και οδηγεί στη Διώρυγα του Σουέζ με τους Χούθι να έχουν αποδείξει ότι μπορούν να διαταράξουν σοβαρά τη ναυσιπλοΐα, με επιθέσεις σε πλοία.

Σαουδάραβες αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν εξασφαλίσει δεσμεύσεις από τους Χούθι να μην επιτεθούν σε σαουδαραβικά πλοία, αλλά προειδοποίησαν ότι η κατάσταση παραμένει ασταθής.

Πηγή: Πρώτο Θέμα/ Wall Street Journal