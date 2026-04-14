Ο διευθύνων σύμβουλος της γαλλικής πολυεθνικής «supermajor» εταιρείαs ενέργειας TotalEnergies, Πατρίκ Πουγιανέ, τόνισε ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελούν ζωτικής σημασίας ζήτημα για την αγορά, ακόμη και αν αυτό απαιτήσει την καταβολή τελών σε οποιονδήποτε φορέα.

Ο Πουγιανέ θεωρεί ότι ο πρόσθετος αποκλεισμός που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα ιρανικά λιμάνια συμβάλλει στη μείωση της προσφοράς σε μια αγορά που ήδη αντιμετωπίζει έλλειψη πετρελαίου, γεγονός που εξηγεί την απότομη άνοδο των τιμών του αργού.

Επεσήμανε ότι τα τέλη διέλευσης που επέβαλε η Τεχεράνη στα Στενά είναι παράνομα και τα υπολόγισε περίπου σε ένα δολάριο ανά βαρέλι, αλλά υπογράμμισε ότι η απειλή κατά της ναυσιπλοΐας παραμένει το βασικό πρόβλημα, περισσότερο από το ζήτημα των τελών.

Διαβάστε επίσης: LIVE: Αποκλεισμός του Ορμούζ με πιθανές νέες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο «κάδρο»

Ο Πουγιανέ εξήγησε ότι οι δυτικές χώρες, σε αντίθεση με τις ασιατικές, διαθέτουν αποθέματα που επαρκούν για περίπου τρεις μήνες, κάτι που τους επιτρέπει να μετριάσουν τις επιπτώσεις της κρίσης.

Πρόσθεσε ότι, εάν ο πόλεμος και το κλείσιμο των στενών συνεχιστούν για περισσότερο από τρεις μήνες, ο κόσμος θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα στον εφοδιασμό ορισμένων προϊόντων, όπως η κηροζίνη, γεγονός που ενδέχεται να επιβάλει περιορισμούς στη χρήση αεροσκαφών ή ντίζελ.

Πηγή: ΕΡΤ