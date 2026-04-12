Το Ιράν «δεν θα υποκύψει σε καμιά απειλή», ενώ ανέλαβε πολύ καλές πρωτοβουλίες για να δείξει καλή θέληση στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες οδήγησαν σε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο κορυφαίος ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπακέρ Γαλιμπάφ σε σχόλιά του που δημσιοποιήθηκαν σήμερα από κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Γαλιμπάφ υποστήριξε πως οι νέες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα στο ιρανικό έθνος.

«Αν πολεμήσετε, θα πολεμήσουμε και αν έρθετε με λογική, θα ενεργήσουμε με λογική», δήλωσε. «Δεν θα υποκύψουμε σε καμιά απειλή· ας τους αφήσουμε να μας δοκιμάσουν άλλη μια φορά ώστε να μπορέσουμε να τους δώσουμε ένα ακόμα καλύτερο μάθημα», πρόσθεσε ο Μπακέρ Γαλιμπάφ αφού επέστρεψε στην Τεχεράνη, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.



Διαβάστε επίσης: LIVE: Σε τροχιά νέας σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν μετά το «ναυάγιο» - Φόντο το Ορμούζ





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ