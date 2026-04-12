Ο Λευκός Οίκος αποκάλυψε την Κυριακή τις βασικές «κόκκινες γραμμές» που, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οδήγησαν σε αδιέξοδο τις συνομιλίες με το Ιράν στο Πακιστάν, μετά από έξι εβδομάδες πολεμικής έντασης.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έθεσε ένα αυστηρό πλαίσιο απαιτήσεων, πολλές από τις οποίες η Τεχεράνη έχει ήδη απορρίψει στο παρελθόν.

Οι «κόκκινες γραμμές» των ΗΠΑ



Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, οι μη διαπραγματεύσιμες προϋποθέσεις που έθεσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν περιλαμβάνουν:

-Τερματισμός κάθε δραστηριότητας εμπλουτισμού ουρανίου

-Αποσυναρμολόγηση των βασικών πυρηνικών εγκαταστάσεων

-Ανάκτηση άνω των 400 κιλών υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου

-Αποδοχή ευρύτερου πλαισίου ειρήνης και περιφερειακής ασφάλειας

-Τερματισμός χρηματοδότησης οργανώσεων όπως Χαμάς, Χεζμπολάχ και Χούθι

-Πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ χωρίς περιορισμούς



