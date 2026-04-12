Η ιρανική ιατροδικαστική υπηρεσία ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει ταυτοποιήσει 3.375 ανθρώπους οι οποίοι σκοτώθηκαν από την αρχή του πολέμου που εξαπολύθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Στη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου που μας επιβλήθηκε, έχουν ταυτοποιηθεί τα πτώματα 3.375 μαρτύρων», ανακοίνωσε ο Αμπάς Μασζεντί, επικεφαλής της υπηρεσίας αυτής που ανήκει στη δικαστική εξουσία, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο ίδιος δήλωσε πως στον απολογισμό αυτό περιλαμβάνονται 2.875 άνδρες, χωρίς να διευκρινίσει αν επρόκειτο για ενηλίκους, παιδιά ή αμάχους.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), η οποία έχει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε από την πλευρά της καταγράψει στις 6 Απριλίου τουλάχιστον 3.597 νεκρούς, από τους οποίους 1.665 άμαχοι - μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 248 παιδιά.

Εξαιτίας των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης, το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τους απολογισμούς αυτούς από ανεξάρτητες πηγές.



