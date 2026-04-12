Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα την Κίνα, έναν από τους κύριους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, με τελωνειακούς δασμούς 50% στα εμπορεύματά της, αν το Πεκίνο προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Αν τους πιάσουμε να το κάνουν αυτό, θα φάνε δασμούς 50%, ένα ιλιγγιώδες ποσό», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος στο Fox News.

«Δεν θα αφήσουμε το Ιράν να βγάζει χρήματα πουλώντας πετρέλαιο σε ανθρώπους που του αρέσουν», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόκειται να μεταβεί στο Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου, όπου θα συναντήσει τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, αφού είχε αναβάλει μια προηγούμενη σύνοδο κορυφής εξαιτίας αυτού του πολέμου.





Maria Bartiromo: You said the other day that any country that supports Iran or sends military equipment to Iran would face a 50% tariff on their products. Were you referring to China?



Trump: Yes, China and potentially others. But specifically, yes, China is included.



I’ve… pic.twitter.com/p8tpZ8BngN — Clash Report (@clashreport) April 12, 2026





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ