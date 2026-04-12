Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα μπλοκάρει όλα τα πλοία που προσπαθούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από το Στενό του Ορμούζ, με οργισμένη ανάρτησή του στο Truth Social, μετά τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ.



Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι έχει δώσει επίσης εντολή στο αμερικανικό ναυτικό να εντοπίζει και να αναχαιτίζει κάθε πλοίο σε διεθνή ύδατα που έχει πληρώσει διόδια στο Ιράν

«Θα αρχίσουμε επίσης να καταστρέφουμε τις νάρκες που οι Ιρανοί τοποθέτησαν στα Στενά. Οποιοσδήποτε Ιρανός βάλει εναντίον μας ή εναντίον ειρηνικών πλοίων, θα ισοπεδωθεί», απείλησε ο Τραμπ.





Αναλυτικά, σε ανάρτησή του αναφέρει τα εξής:

«Το Ιράν υποσχέθηκε να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, αλλά εν γνώσει του δεν το έπραξε. Αυτό προκάλεσε ανησυχία, αναστάτωση και πόνο σε πολλούς ανθρώπους και χώρες σε όλο τον κόσμο. Λένε ότι έβαλαν νάρκες στα νερά, παρόλο που ολόκληρο το Πολεμικό Ναυτικό τους και τα περισσότερα από τα «ναρκοθετικά» τους έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Μπορεί να το έκαναν, αλλά ποιος πλοιοκτήτης θα ήθελε να ρισκάρει; Πρόκειται για μεγάλη ντροπή και μόνιμη βλάβη στη φήμη του Ιράν και σε ό,τι έχει απομείνει από τους «ηγέτες» του, αλλά εμείς έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά. Όπως υποσχέθηκαν, καλό θα ήταν να ξεκινήσουν τη διαδικασία για να ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΔΟ!

Παραβιάζουν κάθε νόμο που υπάρχει. Έχω ενημερωθεί πλήρως από τον Αντιπρόεδρο JD Vance, τον Ειδικό Απεσταλμένο Steve Witkoff και τον Jared Kushner, σχετικά με τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ισλαμαμπάντ υπό την ευγενική και πολύ ικανή ηγεσία του Στρατάρχη Asim Munir και του Πρωθυπουργού Shehbaz Sharif του Πακιστάν.

Είναι εξαιρετικοί άνδρες και με ευχαριστούν συνεχώς που έσωσα 30 έως 50 εκατομμύρια ζωές σε έναν πόλεμο που θα ήταν φρικτός με την Ινδία. Πάντα εκτιμώ να ακούω κάτι τέτοιο — η ανθρωπιά που εκφράζεται είναι ακατανόητη.

Η συνάντηση με το Ιράν ξεκίνησε νωρίς το πρωί και διήρκεσε όλη τη νύχτα — σχεδόν 20 ώρες. Θα μπορούσα να μπω σε πολλές λεπτομέρειες και να μιλήσω για όλα όσα επιτεύχθηκαν, αλλά μόνο ένα πράγμα έχει σημασία — ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ! Από πολλές απόψεις, τα σημεία στα οποία συμφωνήσαμε είναι καλύτερα από το να συνεχίσουμε τις στρατιωτικές μας επιχειρήσεις μέχρι το τέλος, αλλά όλα αυτά τα σημεία δεν έχουν σημασία σε σύγκριση με το να επιτρέψουμε την πυρηνική ενέργεια να βρίσκεται στα χέρια τόσο ασταθών, δύσκολων και απρόβλεπτων ανθρώπων. Οι τρεις εκπρόσωποί μου, καθώς περνούσε ο καιρός, έγιναν, όπως ήταν αναμενόμενο, πολύ φιλικοί και σεβαστικοί προς τους εκπροσώπους του Ιράν, Mohammad-Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi και Ali Bagheri, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, επειδή ήταν πολύ αδιάλλακτοι όσον αφορά το μοναδικό και πιο σημαντικό ζήτημα και, όπως έχω πάντα πει, από την αρχή, και πριν από πολλά χρόνια, ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ!»











