Μετά το αδιέξοδο που σημειώθηκε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social δημοσίευμα στο οποίο γίνεται λόγος για το ενδεχόμενο επιβολής ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις.

Το άρθρο, με τίτλο «Το χαρτί Τραμπ αν το Ιράν δεν υποχωρήσει: ένας ναυτικός αποκλεισμός», δημοσιεύτηκε από το μέσο Just the News, το οποίο εκφράζει φιλοκυβερνητικές και συντηρητικές θέσεις, και υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την ιρανική οικονομία, ενώ παράλληλα θα αύξανε την πίεση σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, οι οποίες αποτελούν βασικούς αγοραστές ιρανικού πετρελαίου.

Όπως υποστηρίζεται στο δημοσίευμα, μια πιθανή στρατηγική αποκλεισμού θα στηριζόταν σε ήδη υπάρχουσες πολιτικές κυρώσεων και περιορισμών, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της διαπραγματευτικής πίεσης προς την Τεχεράνη.

Πηγή: ΕΡΤ