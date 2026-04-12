«Παράλογες απαιτήσεις» από τις Ηνωμένες Πολιτείες ματαίωσαν τις συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε το ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB, αφού μεταδόθηκε η είδηση της αποτυχίας των συνομιλιών των δυο πλευρών στο Ισλαμαμπάντ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Η ιρανική αντιπροσωπεία διαπραγματεύτηκε συνεχώς και εντατικά για 21 ώρες προκειμένου να προστατεύσει τα εθνικά συμφέροντα του ιρανικού λαού. Παρά τις διάφορες πρωτοβουλίες της ιρανικής αντιπροσωπείας, οι παράλογες απαιτήσεις της αμερικανικής πλευράς εμπόδισαν την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Έτσι, οι διαπραγματεύσεις έληξαν», ανέφερε το IRIB στο Telegram.

«Ήταν προφανές εξαρχής ότι δεν έπρεπε να αναμένουμε ότι θα καταλήγαμε σε συμφωνία σε μόλις μια συνεδρία (διαπραγματεύσεων). Κανένας δεν το περίμενε» , είπε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μπαγαεΐ δήλωσε ακόμη «βέβαιος ότι οι επαφές μας με το Πακιστάν, όπως και με άλλους φίλους μας στην περιοχή, θα συνεχιστούν».

Πηγή: ΑΠΕ