Ισραηλινά πλήγματα σκότωσαν τουλάχιστον 18 ανθρώπους στον νότιο Λίβανο, ενώ οι λιβανικές αρχές ανέφεραν ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τον πόλεμο που ξέσπασε τον περασμένο μήνα μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ έχει ξεπεράσει τους 2.000.

Ισραηλινά πλήγματα σε χωριό κοντά στη Σιδώνα, στον νότιο Λίβανο, σκότωσαν τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους εννέα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου το Σάββατο.

Νωρίτερα, είχε ανακοινωθεί ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων τριών εργαζομένων σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή της Ναμπατίγια.

Στον πιο πρόσφατο απολογισμό του, το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι τουλάχιστον 2.020 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 6.436 έχουν τραυματιστεί αφότου ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 2 Μαρτίου. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες προς το Ισραήλ σε υποστήριξη του συμμάχου της, Ιράν, προκαλώντας μαζικά ισραηλινά πλήγματα και χερσαία εισβολή.

Παράλληλα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δύο ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο το Σάββατο.

Το ισραηλινό Channel 13, επικαλούμενο τον στρατό, ανέφερε ότι οι δύο στρατιώτες της Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών υπέστησαν τραύματα από θραύσματα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Η βία σημειώνεται ενώ η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ επανέλαβε την απόρριψή της για άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Το γραφείο του προέδρου Ζοζέφ Αούν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αξιωματούχοι από τον Λίβανο, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον «για να συζητήσουν την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός και την ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ υπό την αιγίδα των ΗΠΑ».

Πηγή: ΑΠΕ