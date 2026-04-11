Σε καθεστώς επιτροπείας τέθηκε η μεγαλύτερη μασονική οργάνωση στην Τουρκία, κατόπιν δικαστικής απόφασης, μετά τις εξελίξεις που προκάλεσε η σύλληψη του επικεφαλής της και το διοικητικό αδιέξοδο που ακολούθησε.

Συγκεκριμένα, δικαστήριο στην Κωνσταντινούπολη διόρισε προσωρινό διαχειριστή στη Μεγάλη Στοά Ελευθεροτεκτόνων της Τουρκίας, την κύρια μασονική οργάνωση της χώρας που συγκεντρώνει την πλειονότητα των στοών. Η απόφαση ελήφθη μετά την αδυναμία σύγκλησης γενικής συνέλευσης εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, γεγονός που οδήγησε σε κενό διοίκησης.

Η εξέλιξη συνδέεται άμεσα με τη σύλληψη του «Μεγάλου Διδασκάλου» Remzi Sanver τον Οκτώβριο του 2025, στο πλαίσιο ευρείας έρευνας για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος που αφορά τον όμιλο Can Holding. Ο Σάνβερ παραμένει υπό προσωρινή κράτηση, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οικονομικές παρατυπίες που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη θητεία του ως πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Bilgi.

Πέραν της δράσης του στη μασονική στοά, ο Σάνβερ έχει σημαντική ακαδημαϊκή πορεία και από το 2015 εργάζεται στο Παρίσι ως διευθυντής έρευνας στο Centre National de la Recherche Scientifique.

Ο διορισμός επιτρόπου κρίνεται προσωρινός, με το δικαστήριο να επιδιώκει τη σταθεροποίηση της λειτουργίας της οργάνωσης έως ότου ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία και αποφασιστεί το μελλοντικό διοικητικό της σχήμα. Νέα ακρόαση για την υπόθεση έχει οριστεί για τις 20 Οκτωβρίου 2026.



Την ίδια ώρα ωστόσο η Μεγάλη Στοά Ελευθέρων και Αποδεκτών Μασόνων της Τουρκίας διαψεύδει δημοσιεύματα περί διορισμού επιτρόπου, κάνοντας λόγο για ανακριβείς και παραπλανητικές πληροφορίες. Διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει σχετική δικαστική απόφαση ούτε νομική βάση για τέτοιο μέτρο.

Παράλληλα, τονίζει ότι, παρά την προσωρινή κράτηση του προέδρου, τα όργανα της ένωσης συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους, χωρίς νομικά εμπόδια, ενώ έχουν ήδη κινηθεί νομικές διαδικασίες για τις ψευδείς ειδήσεις.

