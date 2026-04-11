Ένταση προκαλούν οι δηλώσεις του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων της Ουγκάντα, Μουχόζι Κάινερουγκαμπα, ο οποίος απηύθυνε ασυνήθιστα άμεσο τελεσίγραφο προς την Τουρκία, ζητώντας αποζημίωση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, προειδοποιώντας παράλληλα για διπλωματικές συνέπειες.

Σε σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, ο Κάινερουγκαμπα κατηγόρησε την Άγκυρα ότι αποκομίζει οικονομικά οφέλη από το εύθραυστο περιβάλλον ασφάλειας στη Σομαλία, χωρίς. όπως υποστήριξε, να αποζημιώνει επαρκώς την Ουγκάντα για τη μακροχρόνια στρατιωτική της παρουσία στη χώρα.





We are demanding $1billion (minimum) from Turkey. Before we even talk. — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) April 11, 2026







Όπως ανέφερε, τουρκικές εταιρείες και κρατικά υποστηριζόμενα έργα έχουν εξασφαλίσει σημαντικά συμβόλαια υποδομών και στρατηγική πρόσβαση, μεταξύ άλλων στο λιμάνι και το αεροδρόμιο του Μογκαντίσου, κάτι που, κατά τον ίδιο, κατέστη δυνατό χάρη στις επιχειρήσεις ασφάλειας που διεξάγουν εδώ και χρόνια οι ένοπλες δυνάμεις της Ουγκάντα.

Οι ουγκαντέζικες δυνάμεις συμμετέχουν σε αποστολές της Αφρικανική Ένωση στη Σομαλία για σχεδόν δύο δεκαετίες, με βασική αποστολή την αντιμετώπιση της εξτρεμιστικής οργάνωσης Al-Shabaab και τη στήριξη των κρατικών θεσμών της χώρας.

Ο Κάινερουγκαμπα έκανε λόγο για «μέρισμα ασφάλειας», αξιώνοντας την καταβολή 1 δισ. δολαρίων ως αποζημίωση για το κόστος και τις θυσίες της Ουγκάντα. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση μη ικανοποίησης του αιτήματος, η χώρα του ενδέχεται να προχωρήσει ακόμη και στο κλείσιμο της τουρκικής πρεσβείας στην Καμπάλα, κίνηση που θα σηματοδοτούσε σοβαρή διπλωματική ρήξη.



Μεταξύ άλλων είπε πως εκτός από το 1 δις δολάρια θέλει και την πιο όμορφη γυναίκα της Τουρκίας.





On top of the $1 billion from Turkey, I want the most beautiful woman in that country for a wife! — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) April 11, 2026

Μέχρι στιγμής, ούτε η Τουρκία ούτε οι αρχές της Σομαλίας έχουν τοποθετηθεί επί των δηλώσεων, οι οποίες καταγράφονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για τη συνεργασία ασφάλειας στην περιοχή, όπου πολλοί διεθνείς δρώντες διατηρούν στρατιωτικά και οικονομικά συμφέροντα.



Διαβάστε επίσης: Σφοδρή επίθεση Νετανιάχου σε Ερντογάν: «Σφάζει τους Κούρδους πολίτες του»