Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η προοπτική απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, με τη Χεζμπολάχ να εκφράζει κατηγορηματική αντίθεση.

Ο βουλευτής της οργάνωσης Χασάν Φαντλαλάχ χαρακτήρισε την κίνηση «κατάφωρη παραβίαση» του Συντάγματος, του εθνικού συμφώνου και της νομοθεσίας του Λιβάνου.

Όπως τόνισε σε ανακοίνωσή του, μια τέτοια εξέλιξη εντείνει τις εσωτερικές διαιρέσεις σε μια περίοδο που, όπως υπογράμμισε, η χώρα χρειάζεται ενότητα για να αντιμετωπίσει την ισραηλινή στρατιωτική πίεση.

Πηγή: ΕΡΤ