Αντιπροσωπεία του Ιράν με επικεφαλής τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έφτασε στο Ισλαμαμπάντ το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, για τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μετέδιδαν ότι εφόσον η Ουάσιγκτον αποδεχτεί τις «προϋποθέσεις» της Τεχεράνης, οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ κατέβηκε πρώτος τα σκαλιά του αεροπλάνου, ακολουθούμενος από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Και οι δύο νωρίτερα υπενθύμισαν ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν μπορούν να ξεκινήσουν εάν δεν εφαρμοστούν πρώτα δύο δεσμεύσεις: η εκεχειρία στον Λίβανο και η αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν την αντιπροσωπεία της Τεχεράνης στο Ισλαμαμπάντ ως «Minab 168», μια αναφορά στα 168 άτομα, κυρίως παιδιά, που σκοτώθηκαν σε επίθεση σε σχολείο στο νότιο Ιράν την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Στις τελευταίες του δηλώσεις ο Καλιμπάφ δήλωσε ότι το Ιράν προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις «με καλή θέληση αλλά χωρίς εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ».

«Δύο φορές μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, εν μέσω διαπραγματεύσεων, παρά την καλή θέληση της ιρανικής πλευράς, μας επιτέθηκαν και διέπραξαν πολλαπλά εγκλήματα πολέμου. Δυστυχώς, η εμπειρία μας από τις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς συνοδευόταν πάντα από αποτυχίες και παραβιάσεις δεσμεύσεων», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ κατά την άφιξή του στην Ισλαμαμπάντ.

Στην ιρανική αντιπροσωπεία μετέχουν επίσης:

-Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί

-Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας, Αλί Ακμπάρ Αχμαντιάν

-Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, Αμπντολνασέρ Χεματί

-Ο πρώην διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ