Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν «αυτόματα» και «αρκετά σύντομα», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν επιβιβαστεί στο Air Force One προκειμένου να μεταβεί σε μια κομματική εκδήλωση στη Σάρλοτσβιλ, της Βιρτζίνια.

Ερωτηθείς για το πώς θα μοιάζει μια καλή συμφωνία, απάντησε: «Χωρίς πυρηνικά όπλα, αυτό είναι το 99% της υπόθεσης».

«Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, θα δούμε πώς θα καταλήξουν όλα», πρόσθεσε.

Αναφορικά δε με τα Στενά του Ορμούζ, είπε: «Αυτά θα ανοίξουν αυτόματα… εμείς δεν χρησιμοποιούμε τα Στενά, άλλες χώρες τα χρησιμοποιούν. Θα ανοίξουν σχετικά σύντομα».

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει εφεδρικό σχέδιο, απάντησε: «Δεν χρειαζόμαστε εφεδρικό σχέδιο… τους χτυπήσαμε σκληρά, ο στρατός μας είναι καταπληκτικός».

Πηγή: ΑΠΕ