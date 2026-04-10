Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του περιοδικού Spiegel, στη συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, άσκησε πιέσεις προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, ο Μαρκ Ρούτε φέρεται να ενημέρωσε τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ αναμένει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την Ευρώπη εντός των επόμενων ημερών για ανάπτυξη πολεμικών πλοίων, ή άλλων στρατιωτικών δυνατοτήτων στα Στενά του Ορμούζ».

Το Spiegel προσθέτει ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις που δόθηκαν πριν από ημέρες προς τον Πρόεδρο Τραμπ για το ότι θα σταλούν δυνάμεις στην περιοχή μετά από ειρηνευτική συμφωνία δεν αρκούν στον Αμερικανό Πρόεδρο, που ουσιαστικά μέσω του Ρούτε έστειλε τελεσίγραφο στους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Να σημειωθεί πως ο Καγκελάριος Μερτς έχει δηλώσει πως η Γερμανία θα συμβάλει στρατιωτικά στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, μόνον όμως εάν υπάρξει σταθερή ειρηνευτική συμφωνία και υπό τις προϋποθέσεις πως θα πρόκειται για αποστολή με εντολή του ΟΗΕ, αλλά που θα έχει και την απαραίτητη έγκριση του Γερμανικού Κοινοβουλίου, όπως ορίζει και το Σύνταγμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ