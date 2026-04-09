Η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών Μελάνια Τραμπ αρνήθηκε κάθε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν και κάθε γνώση των εγκλημάτων του, δηλώνοντας τη Μεγάλη Πέμπτη (09/04) ότι οι «ιστορίες είναι εντελώς ψευδείς» και χαρακτηρίζοντας τις διαδικτυακές κατηγορίες ότι είχε κάποια ανάμειξη στην υπόθεση, ως «συκοφαντίες εναντίον μου».

«Τα ψέματα που με συνδέουν με τον επαίσχυντο Τζέφρι Έπσταϊν πρέπει να σταματήσουν σήμερα. Τα άτομα που ψεύδονται για μένα στερούνται ηθικών αξιών, ταπεινότητας και σεβασμού. Δεν αντιτίθεμαι στην άγνοιά τους, αλλά απορρίπτω τις κακόβουλες προσπάθειές τους να δυσφημίσουν τη φήμη μου», δήλωσε.

Διαβάζοντας μια έκτακτη δήλωση στο Λευκό Οίκο, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τον Έπσταϊν και είπε: «Οι δικηγόροι μου και εγώ έχουμε καταπολεμήσει με επιτυχία αυτά τα αβάσιμα και ανυπόστατα ψέματα».

Η πρώτη κυρία κάλεσε επίσης το Κογκρέσο να διοργανώσει δημόσια ακρόαση με επίκεντρο τα θύματα των εγκλημάτων του Επστάιν, ώστε να έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν ενώπιον των νομοθετών και να καταχωρηθούν οι ιστορίες τους στα πρακτικά του Κογκρέσου.





Melania Trump:



I am not Epstein’s victim. Epstein did not introduce me to Donald Trump.



I met my husband by chance...

«Κάθε γυναίκα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διηγηθεί τη δική της ιστορία δημόσια, αν το επιθυμεί», είπε. «Τότε, και μόνο τότε, θα μάθουμε την αλήθεια».

Το απροσδόκητο μήνυμά της ήρθε ακριβώς τη στιγμή που ο σύζυγός της, πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και η κυβέρνησή του φαινόταν τελικά να έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τη διαμάχη γύρω από τον Επστάιν, η οποία είχε προκαλέσει αναταραχή στην πολιτική σκηνή της χώρας για μήνες.

Η υπόθεση είχε αρχίσει να επισκιάζεται από τον πόλεμο στο Ιράν και άλλα σημαντικά ζητήματα – αλλά τα σχόλια της πρώτης κυρίας ενδέχεται να την επαναφέρουν στο πολιτικό προσκήνιο.

Πηγή: ΕΡΤ