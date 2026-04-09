Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός το Πάσχα από τις 4:00 μ.μ. στις 11 Απριλίου έως τα τέλη της 12ης Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι εχθροπραξίες θα ανασταλούν σε όλα τα μέτωπα.

Στο Κρεμλίνο επισήμαναν επίσης ότι η Ρωσία προσδοκά ότι η Ουκρανία θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Μόσχας με την εκεχειρία το Πάσχα. «Εκτιμούμε ότι η ουκρανική πλευρά θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (με την πασχαλινή εκεχειρία)», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

«Οι ρωσικές δυνάμεις έλαβαν εντολή να σταματήσουν τις εχθροπραξίες σε όλες τις περιοχές κατά τη διάρκεια της πασχαλινής εκεχειρίας στις 11-12 Απριλίου, αλλά να είναι έτοιμες να αποτρέψουν οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια του εχθρού», προσθέτει η ίδια ανακοίνωση.

Αναμένεται αντίδραση από την ουκρανική πλευρά.

