Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, σε διάγγελμά του τόνισε ότι θα συνεχίσει να πλήττει την Χεζμπολάχ στον Λίβανο παρά τις συζητήσεις με την Βηρυτό που αναμένεται να ξεκινήσουν σύμφωνα με πληροφορίες την επόμενη εβδομάδα.

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Συνεχίζουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολάχ με πλήρη ισχύ και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να αποκαταστήσουμε την ασφάλειά σας», ανέφερε μεταξύ άλων ο Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Νωρίτερα σήμερα Μεγάλη Πέμπτη (9/4) ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το υπουργικό του συμβούλιο θα ξεκινήσει συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», μετά τις παραινέσεις του αμερικανού προέδου και των επερχόμενων ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.

«Οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην εγκαθίδρυση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου», δήλωσε ο πρωθυπουργός σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

«Λόγω των επανειλημμένων εκκλήσεων του Λιβάνου για έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Νετανιάχου, «έδωσα χθες εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο το συντομότερο δυνατό».

Οι συνομιλίες «θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην εδραίωση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

Ο Νετανιάχου σημείωσε παράλληλα ότι το Ισραήλ «εκτιμά την έκκληση που έκανε σήμερα ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για αποστρατιωτικοποίηση της Βηρυτού».

Την επόμενη βδομάδα οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ - Λιβάνου



Την ίδια ώρα, ο δημοσιογράφους του Axios, Barack Lavid, ανέφερε μέσω ανάρτησης στο X ότι υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα.

«Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσινγκτον. Της αμερικανικής αντιπροσωπείας θα ηγηθεί ο πρέσβης στον Λίβανο Μισέλ Ίσα. Το Ισραήλ θα εκπροσωπηθεί από τον πρέσβη του στην Ουάσινγκτον Γιεχίελ Λάιτερ. Τη λιβανική πλευρά θα εκπροσωπήσει η πρέσβης της στη Ουάσινγκτον Νάντα Χαμάντε-Μοάουαντ», πρόσθεσε ο Lavid.

Εξάλλου, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες, να μειώσει τις ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο για να διασφαλιστεί η επιτυχία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με το NBC που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε τη συνομιλία αυτή στη συνέντευξή του στο NBC News την Πέμπτη, αναφέροντας ότι οι Ισραηλινοί «περιορίζουν» τις επιχειρήσεις τους στο Λίβανο.



Πηγή: cnn.gr