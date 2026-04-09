Σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος για αποκλιμάκωση της κατάστασης στον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προτίθεται να περιορίσει τις επιθέσεις.

«Ένα βήμα πίσω» από το Ισραήλ

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη δήλωσε σε Ισραηλινό δημοσιογράφο, ότι ο Νετανιάχου αναμένεται να υιοθετήσει πιο «διακριτική» στάση έναντι του Λιβάνου.

«Ο Νετανιάχου θα κάνει ένα βήμα πίσω στο ζήτημα του Λιβάνου. Θα χαλαρώσει λίγο εκεί», φέρεται να δήλωσε, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη Χεζμπολάχ.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει ήδη εγκρίνει την έναρξη άμεσων συνομιλιών με τον Λίβανο, κίνηση που ερμηνεύεται ως πιθανό άνοιγμα προς αποκλιμάκωση.

Προειδοποιήσεις από το Ιράν

Την ίδια στιγμή, η Ιράν στέλνει αυστηρό μήνυμα προς την Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας ότι οι επικείμενες διαπραγματεύσεις μπορεί να καταστούν «άσκοπες» εάν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Η παρέμβαση αυτή υπογραμμίζει την εύθραυστη ισορροπία στην περιοχή, όπου κάθε στρατιωτική κίνηση επηρεάζει άμεσα τη διπλωματική διαδικασία.

Αισιοδοξία για συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Παρά τις εντάσεις, ο Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την έκβαση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στο Ισλαμαμπάντ.

«Θα έχουμε μια πολύ επιτυχημένη συμφωνία. Θα είναι πολύ καλή», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε θετικό αποτέλεσμα.

Στήριξη σε κατάπαυση πυρός

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο ισχυρισμός του Τραμπ ότι ο Νετανιάχου στηρίζει μια ενδεχόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν.

«Δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχει σύγκλιση απόψεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές κατά πόσο οι δηλώσεις αυτές αντανακλούν επίσημη πολιτική γραμμή ή προσωπική εκτίμηση του Αμερικανού πρώην προέδρου, καθώς ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει επίσημα τις σχετικές αναφορές.



