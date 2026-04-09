Οι απευθείας συνομιλίες μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του ενημερωτικού ιστοτόπου Axios με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, η πρώτη συνάντηση μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων θα γίνει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στην Ουάσινγκτον.

Ένας Λιβανέζος αξιωματούχος, που μίλησε ανώνυμα στο πρακτορείο Reuters, είπε ότι οι συνομιλίες αυτές θα είναι διαφορετικές αλλά «στο ίδιο πρότυπο» με εκείνες που διεξάγονται μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Σημείωσε ότι δεν έχει καθοριστεί ο τόπος και ο χρόνος ακόμη, όμως η Βηρυτός χρειάζεται τις ΗΠΑ ως μεσολαβήτριες και εγγυήτριες οποιασδήποτε συμφωνίας.



Πηγή: ΚΥΠΕ