Η Aστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την επιχειρησιακή της προετοιμασία για την Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Απριλίου στον Ναό της Αναστάσεως, στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά την αλλαγή πολιτικής και την άρση των περιορισμών στις συναθροίσεις, η Aστυνομία θα αναπτύξει ενισχυμένες δυνάμεις για να διασφαλίσει την ελευθερία της λατρείας, διατηρώντας παράλληλα μέτρα ασφαλείας, δημόσιας τάξης και προστασίας του κοινού.

Εκατοντάδες αστυνομικοί και άνδρες της συνοριοφυλακής θα αναπτυχθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της Παλιάς Πόλης, με αποστολή την ασφάλεια των συμμετεχόντων, τη συνοδεία των πομπών και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της τελετής.

Η Aστυνομία ανέφερε ότι τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις της διοίκησης με τους επικεφαλής των χριστιανικών δογμάτων της πόλης, στο πλαίσιο συντονισμού για την ασφάλεια των συμμετεχόντων εντός και εκτός του ναού.

Κατά την ανακοίνωση, βάσει γνωμοδότησης μηχανικού ασφαλείας καθορίστηκε ανώτατο όριο προσέλευσης για την εκδήλωση, ανάλογα με την επιφάνεια του χώρου, την πυκνότητα του πλήθους, τις εξόδους κινδύνου και τη μέγιστη χωρητικότητα, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνου συνωστισμού.

Η Aστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος οχημάτων στην Παλιά Πόλη έως την ολοκλήρωση της τελετής, ότι θα εφαρμοστεί ρύθμιση της ροής του πλήθους, σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και τη μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα, και ότι η είσοδος στον Ναό της Αναστάσεως θα επιτραπεί μόνο σε κατόχους αδειών και κατάλληλης διαπίστευσης.

Η ισραηλινή Aστυνομία ξεκαθάρισε ότι στόχος της είναι να επιτρέψει τη συμμετοχή των πιστών στην τελετή, διατηρώντας ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία της λατρείας και στην ασφάλεια των συμμετεχόντων.



Πηγή: ΚΥΠΕ