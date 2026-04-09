Το Άγιο Φως αναμένεται να φτάσει και φέτος στην Κύπρο το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, με έκτακτη ειδική πτήση της εταιρείας AEGEAN Airlines από τα Ιεροσόλυμα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η άφιξη θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 στο αεροδρόμιο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας «Γλαύκος Κληρίδης», με αεροσκάφος τύπου Airbus A320 που θα αναχωρήσει από το Τελ Αβίβ.

Το Άγιο Φως θα συνοδεύεται από εκπροσώπους της Εξαρχία του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο, οι οποίοι θα επιμεληθούν την επίσημη υποδοχή και τη διανομή του σε ναούς σε ολόκληρη την Κύπρο.

Ακολούθως, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί σε όλες τις επαρχίες, ώστε να φτάσει εγκαίρως στις εκκλησίες για την τελετή της Ανάστασης, μεταφέροντας το μήνυμα της ελπίδας και της πίστης στους πιστούς σε κάθε γωνιά του νησιού.