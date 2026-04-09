Την έντονη αντίθεσή της σε οποιαδήποτε επιβολή διοδίων για τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζοντας ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας δεν μπορεί να υπόκειται σε οικονομικές επιβαρύνσεις.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Ανουάρ Ελ Ανούνι, υπογράμμισε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων της Πέμπτης, ότι «το διεθνές δίκαιο προβλέπει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, που σημαίνει ουσιαστικά καμία πληρωμή ή διόδιο». Όπως πρόσθεσε, «η ελευθερία της ναυσιπλοΐας είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να διασφαλίζεται».

Σημείωσε ότι «το διεθνές δίκαιο είναι σαφές: η διέλευση πρέπει να είναι ελεύθερη», τονίζοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ, όπως κάθε διεθνής θαλάσσιος διάδρομος, «είναι δημόσιο αγαθό, δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο επιβολής τελών».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται στον απόηχο αναφορών ότι το Ιράν εξετάζει την επιβολή τέλους διέλευσης για τα πλοία 1 δολαρίου ανά βαρέλι, πληρωτέο σε γουάν ή κρυπτονόμισμα.

Απαντώντας σε ερώτηση για το τι θα πρέπει να πράξουν οι ναυτιλιακές εταιρείες σε περίπτωση που εφαρμοστεί ένα τέτοιο σύστημα, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής διευκρίνισε ότι η θέση της ΕΕ περιορίζεται στην ερμηνεία του διεθνούς δικαίου. «Εναπόκειται στις ίδιες τις εταιρείες να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε πληρωμές, σταθμίζοντας τα συμφέροντά τους», σημείωσε, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για απόφαση που θα λάβουν οι ίδιες.



Πηγή: ΚΥΠΕ