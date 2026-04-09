Νέα δραματική κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή, καθώς ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζικούς βομβαρδισμούς σε ολόκληρο τον Λίβανο, λίγες μόλις ώρες μετά την ανακοίνωση δίμηνης εκεχειρίας στον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκατοντάδες θύματα και άνοιξαν νέο κύκλο έντονων διεθνών αντιδράσεων, θέτοντας υπό σοβαρή πίεση τη συμφωνία αποκλιμάκωσης.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 203 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 1.000 τραυματίστηκαν από αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν πυκνοκατοικημένες περιοχές της Βηρυτού, την κοιλάδα Μπεκάα, το Όρος Λίβανος, τη Σιδώνα και χωριά στον νότο. Νωρίτερα, η Πολιτική Άμυνα είχε ανεβάσει τον αριθμό των νεκρών σε πάνω από 250, καταδεικνύοντας το μέγεθος της καταστροφής.





Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη συντονισμένη επίθεση στον Λίβανο από την έναρξη της νέας στρατιωτικής επιχείρησης στις 2 Μαρτίου, σημειώνοντας ότι επλήγησαν πάνω από 100 στόχοι της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων κέντρων διοίκησης και στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς υποστήριξε ότι στόχος είναι η «αλλαγή της πραγματικότητας» στον Λίβανο, διαχωρίζοντας τη σύγκρουση αυτή από τον πόλεμο με το Ιράν.

Την ίδια ώρα, η ανθρωπιστική κατάσταση επιδεινώνεται ραγδαία. Ο επικεφαλής του Ιατρικού Συλλόγου Λιβάνου, Ελίας Σλέλα, απηύθυνε επείγουσα έκκληση προς όλους τους γιατρούς, ανεξαρτήτως ειδικότητας, να σπεύσουν στα νοσοκομεία, ενώ μεγάλα νοσηλευτήρια της Βηρυτού ζητούν άμεσα αίμα όλων των ομάδων για την κάλυψη των αναγκών των τραυματιών. Σκηνές χάους καταγράφονται σε περιοχές που επλήγησαν, με διασώστες και πολίτες να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, ξεκαθάρισε ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία εκεχειρίας με το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Νντόναλντ Τραμπ , χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις στον Λίβανο «ξεχωριστή σύγκρουση», αν και αναγνώρισε ότι υπάρχει «παρεξήγηση» ως προς το εύρος της συμφωνίας.

Footage shows a Hezbollah building being leveled after IDF forces identified a Hezbollah cell entering it in southern Lebanon.



The IDF says 70+ terrorists eliminated across Lebanon in recent strikes.



Multiple launch sites, command posts, and weapons stockpiles destroyed. pic.twitter.com/WrdFQu42WV — Open Source Intel (@Osint613) April 9, 2026

Αντίθετα, το Πακιστάν, που διαμεσολάβησε για την επίτευξη της εκεχειρίας, επιμένει ότι αυτή καλύπτει και τον Λίβανο. Ο πρωθυπουργός Shehbaz Sharif είχε μάλιστα δηλώσει ρητά ότι η συμφωνία αφορά «όλες τις εμπόλεμες ζώνες, περιλαμβανομένου του Λιβάνου», γεγονός που εντείνει τη διπλωματική σύγχυση.

Στον Λίβανο, ο πρόεδρος της Βουλής Nabih Berri χαρακτήρισε τις επιθέσεις «έγκλημα πολέμου πλήρους κλίμακας», κάνοντας λόγο για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εκεχειρίας. Η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι διατηρεί «νόμιμο δικαίωμα απάντησης», προειδοποιώντας για συνέπειες εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Παράλληλα, το Ιράν, μέσω των Φρουρών της Επανάστασης, εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση ότι θα απαντήσει εάν δεν τερματιστεί άμεσα η επίθεση.

Η διεθνής κοινότητα εμφανίζεται βαθιά διχασμένη αλλά ανήσυχη. Ο ΟΗΕ καταδίκασε έντονα τα πλήγματα, κάνοντας λόγο για «σοκαριστική κλίμακα θανάτου και καταστροφής», ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ζητούν να επεκταθεί άμεσα η εκεχειρία και στον Λίβανο. Η Ισπανία κάλεσε ακόμη και για κυρώσεις κατά του Ισραήλ, ενώ η Ιταλία προειδοποίησε για τον κίνδυνο δημιουργίας «δεύτερης Γάζας».

Παράλληλα, χώρες της περιοχής όπως το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία κατήγγειλαν τις επιθέσεις ως επικίνδυνη κλιμάκωση που υπονομεύει κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης. Η Κίνα ζήτησε άμεση αποκλιμάκωση, ενώ η Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο τόνισαν ότι η εκεχειρία πρέπει να καλύπτει και τον Λίβανο για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Η νέα αυτή εξέλιξη αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης, με την εύθραυστη εκεχειρία να δοκιμάζεται και τη διεθνή διπλωματία να βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι.



