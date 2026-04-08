Την βαθιά του ανησυχία για τις εξελίξεις στο Λίβανο, εξέφρασε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυρίακος Μητσοτάκης στην Κριστιάν Αμανπούρ και στο CNNi

«Το μόνο που πετυχαίνει το Ισραήλ με τις επιθέσεις στον Λίβανο είναι να δίνει στην Χεζμπολάχ μια νέα πλατφόρμα για να εκφραστεί», ανέφερε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι «έχουμε μία στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, αλλά οι φίλοι θα πρέπει να είναι ειλικρινείς. Η άποψη μου για τον Λίβανο είναι ξεκάθαρη. Πιστεύω για πρώτη φορά ότι υπάρχει ικανή κυβέρνηση στον Λίβανο και αυτή η επίθεση θα φέρει απονομιμοποιεί τη νέα κυβέρνηση, ενώ παράλληλα φέρνει ανθρωπιστική κρίση» σημείωσε ο πρωθυπουργός, εκφράζοντας την αντίθεσή του στο μπαράζ επιθέσεων του Ισραήλ κατά του Λιβάνου.

Σχετικά με την ναυσιπλοΐα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε ξεχωριστή συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, η οποία όπως σημείωσε «δεν πρέπει να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε ''διόδια'', καθώς κάτι τέτοιο δεν ίσχυε πριν τον πόλεμο».





"It's very clear to me... that the Israeli offensive [on Lebanon] right now is completely counterproductive... the only thing that Israel is achieving is giving Hezbollah, which has already been significantly weakened, a new lease of life." Greek PM @kmitsotakis tells me "we have… pic.twitter.com/TGl2HSmE26 — Christiane Amanpour (@amanpour) April 8, 2026

Για το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως πιστεύει βαθιά στην μακροζωία της διατλαντικής συμμαχίας. Σημείωσε πως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών του Αμερικανού Προέδρου ήταν η Ευρώπη να συσπειρωθεί όσον αφορά την άμυνα, πλέον να δαπανά πάνω από το 3% του ΑΕΠ με δυναμική να αναπτυχθεί ο πυλώνας της στρατηγικής αυτονομίας.

«Πρέπει να πετύχουμε μια διαφορετική ισορροπία στο ΝΑΤΟ προς όφελος της συμμαχίας», πρόσθεσε ενώ μετά από ερώτηση για την πυρηνική προστασία της Ευρώπης είπε πως πράγματι έγιναν κάποιες προκαταρκτικές συζητήσεις με βάση προτάσεις του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Σημείωσε ότι η Γαλλία είναι η μόνη χώρα με δυνατότητα πυρηνικής αποτροπής ενώ έγινε συζήτηση για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα άμυνας, όχι προς ζημιά του ΝΑΤΟ για το οποίο ανέφερε ότι παραμένει συμμαχία που εξαρτάται πολύ από τις ΗΠΑ. «Πρέπει και στην Ευρώπη να αναλάβουμε το μέρος της ευθύνης που μας αναλογεί, να ενισχύσουμε τις αμυντικές δαπάνες και αυτό το συζητάμε τακτικά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media για παιδιά έως 15 ετών. Υπενθύμισε ότι πρώτο φορά έθεσε το θέμα πριν από 18 μήνες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τόνισε πως υπάρχει σχέση στην αυξημένη χρήση με την ψυχική υγεία και τη δυνατότητα των παιδιών να συγκεντρώνονται και πως το επιχειρηματικό μοντέλο των πλατφορμών ήταν για να προσελκύουν το ενδιαφέρον τους.

«Αναλάβαμε δράση», τόνισε ενώ είπε πως έστειλε και επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Δεν μπορούμε να πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα κάθε χώρα από μόνη της», υπογράμμισε και εξέφρασε την ελπίδα οι πλατφόρμες να συμμορφωθούν με την ευρωπαϊκή πολιτική και να συνεργαστούν.



Πηγή: CNN.gr