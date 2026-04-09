Κλείνει σχολείο στην Νταετζόν, ενώ δυνάμεις ασφαλείας και στρατός «χτενίζουν» την περιοχή γύρω από το θεματικό πάρκο O-World όπου σημειώθηκε η απόδραση.

Οι αρχές αναζητούν έναν λύκο που δραπέτευσε από ζωολογικό κήπο στην Νταετζόν, πόλη της Νότιας Κορέας με πληθυσμό περίπου 1,5 εκατομμύριο κατοίκους.

Περισσότερα από 300 άτομα - μεταξύ των οποίων πυροσβέστες, αστυνομικοί και στρατιωτικό προσωπικό - συμμετέχουν στις έρευνες, σύμφωνα με αξιωματούχο της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης.

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από τοπικά μέσα δείχνουν το ζώο να περιφέρεται στη μέση του δρόμου.

Ο αρσενικός λύκος - γεννημένος το 2024 και βάρους περίπου 30 κιλών - απέδρασε χθες Τετάρτη από ζωολογικό κήπο στο θεματικό πάρκο O-World, το οποίο βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της Σεούλ, προκαλώντας ευρεία επιχείρηση εντοπισμού στις γύρω περιοχές.

Σύμφωνα με τις αρχές, το ζώο παρέμενε ασύλληπτο και την Πέμπτη, ενώ κοντινό σχολείο έκλεισε προληπτικά για λόγους ασφαλείας.

«Το Δημοτικό Σχολείο Daejeon Sanseong παραμένει κλειστό σήμερα, μετά τη διαφυγή του λύκου από τον ζωολογικό κήπο χθες», δήλωσε εκπρόσωπος της εκπαιδευτικής υπηρεσίας της μητροπολιτικής περιοχής της Νταετζόν στο AFP.

Αξιωματούχος της πυροσβεστικής ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκαν drones με κάμερες στο πλαίσιο των ερευνών, ωστόσο αποσύρθηκαν λόγω βροχόπτωσης.

Σύμφωνα με την Korea Times, εκπρόσωπος του O-World δήλωσε:

«Πραγματοποιούμε καθημερινούς ελέγχους σε κάθε περίφραξη πριν από το άνοιγμα και διαπιστώσαμε ότι έλειπε ένας λύκος. Από το υλικό των καμερών ασφαλείας επιβεβαιώσαμε ότι είχε σκάψει στο κάτω μέρος του περιφράγματος και διέφυγε».

