Πυρκαγιά ξέσπασε στο ποδηλατοδρόμιο του Ολυμπιακού Πάρκου στο Ρίο ντε Τζανέιρο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (8 Απριλίου), προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Περίπου 80 πυροσβέστες και 20 οχήματα επιστρατεύθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, περιορίστηκε κυρίως στην υφασμάτινη οροφή του χώρου.

Η στρατιωτική πυροσβεστική υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Το εσωτερικό του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου του Ολυμπιακού Μουσείου, δεν επηρεάστηκε, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.



