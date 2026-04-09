Το 1977, ο Βρετανός ηθοποιός Ρόμπερτ Πάουελ επιλέχθηκε για να υποδυθεί τον Ιησού στη σειρά «Jesus of Nazareth» του Φράνκο Τζεφιρέλι.

Έπαιξε δίπλα σε μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως η Αν Μπάνκροφτ, ο Κρίστοφερ Πλάμερ, Άντονι Κουίν, ο Λόρενς Ολίβιε, στην πιο εμβληματική ερμηνεία της καριέρας του. Η σειρά σημείωσε τεράστια επιτυχία, προβλήθηκε σε εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως και συνεχίζει να προβάλλεται. Μάλιστα, θα έλεγε κάποιος ότι ειδικά στη χώρα μας αποτελεί «έθιμο», αφού για πολλά χρόνια Μεγάλη Εβδομάδα χωρίς να προβάλλεται «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» δεν υπάρχει.

Ο ρόλος που άλλαξε τη ζωή του

Ο Ρόμπερτ Πάουελ δεν φανταζόταν ποτέ πως η ζωή του θα άλλαζε τόσο καθοριστικά από έναν μόνο ρόλο. Όταν ο Φράνκο Τζεφιρέλι τον επέλεξε για την ιστορική μίνι σειρά, το 1977, ο 81χρονος σήμερα πρωταγωνιστής ήδη είχε ξεκινήσει να χαράσσει τη διαδρομή του στην υποκριτική, από το 1970.

Τα γυρίσματα του «Ιησού από τη Ναζαρέτ», μια συμπαραγωγή μεταξύ της ιταλικής RAI και του βρετανικού ITV, ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 1975, ολοκληρώθηκαν τον Μάιο του 1976 και έγιναν στο Μαρόκο και στην Τυνησία. Αρχικά γυρίστηκε ως ταινία συνολικής διάρκειας 371 λεπτών και στη συνέχεια έγινε σειρά χωρίς να γίνει «κόψιμο» στο budget που είχε στη διάθεσή του ο Τζεφιρέλι.

Τον άφησαν απολύτως ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει, με το κόστος του «Ιησού από τη Ναζαρέτ» να φτάνει περίπου τα 18 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν ένα αστρονομικό ποσό για την εποχή, αν αναλογιστούμε ότι σε σημερινά χρήματα, μιλάμε για ένα ποσό πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια.

Πόσα χρήματα έβγαλε ο Ρόμπερτ Πάουελ

Παρά την αναγνωρισιμότητα που του χάρισε ο ρόλος του Θεανθρώπου, η αμοιβή του πρωταγωνιστή Ρόμπερτ Πάουελ ήταν πενιχρή. Όπως του είχε πει ο παραγωγός Λου Γκρέιντ, η συμμετοχή του στο έργο θα τον καθιέρωνε για μια ζωή, άρα δεν υπήρχε λόγος για… κανονική πληρωμή.

Ο ίδιος ο Βρετανός ηθοποιός έχει περιγράψει στο παρελθόν την οικονομική του νοοτροπία ως κληρονομιά από τον παππού του, έναν προτεστάντη από το Σάλφορντ, ο οποίος του είχε εμφυσήσει την αρχή ότι «αν δεν έχεις τα λεφτά, δεν τα ξοδεύεις». Μεγαλωμένος σε μια μεσοαστική οικογένεια, χωρίς περιττά έξοδα, έμαθε από νωρίς να ζει με ό,τι έχει. Ακόμη και όταν στα 21 του μετακόμισε στο Λονδίνο με τη σύντροφό του και τα οικονομικά του ήταν οριακά, δεν σκέφτηκε ποτέ να αγοράσει κάτι με δόσεις. Για τον ίδιο, η φράση «ξοδεύω 19 σελίνια και 6 πένες από τη λίρα, όχι 20» έγινε τρόπος ζωής.

Όπως έχει πει ο ίδιος σε ανύποπτο χρόνο γύρισε ταινίες που δεν του απέφεραν μεγάλα ποσά, αλλά του χάρισαν εμπειρίες. Για παράδειγμα, στο ρόλο του συνθέτη Γκούσταβ Μάλερ, στην κινηματογραφική ταινία «Μάλερ» του 1974 πληρώθηκε μόλις 1.000 λίρες, αλλά η ταινία συνεχίζει να πωλείται παγκοσμίως ακόμη και πέντε δεκαετίες αργότερα.

Διαβάστε επίσης: Μεγάλη Πέμπτη: Ο Μυστικός Δείπνος, η Σταύρωσης και ο συμβολισμός των αυγώv

Πηγή: iefimerida.gr