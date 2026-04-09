Σε κλίμα κατάνυξης και βαθιάς θρησκευτικής σημασίας τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία η Αγία και Μεγάλη Πέμπτη, μία από τις σημαντικότερες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας. Η ημέρα είναι αφιερωμένη σε κομβικά γεγονότα της ζωής του Ιησού Χριστού, με επίκεντρο τον Μυστικό Δείπνο, κατά τον οποίο καθιερώθηκε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

Κατά τη διάρκεια του Μυστικού Δείπνου, ο Χριστός παρέδωσε στους μαθητές Του το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, ενώ με την πράξη της νίψης των ποδών δίδαξε έμπρακτα την ταπείνωση και την προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Ακολουθεί η προσευχή στο Όρος των Ελαιών, όπου εκφράζεται η ανθρώπινη αγωνία Του πριν από το εκούσιο Πάθος, καθώς και η προδοσία από τον Ιούδα που οδηγεί στη σύλληψή Του.

Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης τελείται η ακολουθία των Αγίων Παθών, κατά την οποία αναγιγνώσκονται τα δώδεκα Ευαγγέλια, καταγράφοντας τα γεγονότα από τον Μυστικό Δείπνο έως την Ταφή του Χριστού. Η ακολουθία αποτελεί μία από τις πιο κατανυκτικές στιγμές της Μεγάλης Εβδομάδας, προσελκύοντας πλήθος πιστών στους ναούς.

Παράλληλα, διατηρούνται ζωντανές και οι παραδόσεις της ημέρας, με τη βαφή των κόκκινων αυγών, σύμβολο του αίματος του Χριστού – και τη συμμετοχή των πιστών στη Θεία Κοινωνία, που συνδέεται άμεσα με την καθιέρωση του μυστηρίου της Ευχαριστίας.