Ανοίγουν σήμερα Μεγάλη Πέμπτη για τους πιστούς οι Άγιοι Τόποι των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ που είχαν κλείσει από την αστυνομία την πρώτη ημέρα του πολέμου, ο οποίος άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου με ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν.

Οι συνθήκες που διαμορφώνει η πολεμική κατάσταση επηρεάζουν άμεσα την προσέλευση των πιστών και την τέλεση των θρησκευτικών εκδηλώσεων, διαμορφώνοντας ένα πρωτόγνωρο σκηνικό για τις ημέρες του Πάσχα.

Ιδιαίτερα αυστηρό είναι το πλαίσιο και για τον Ναό της Αναστάσεως. Παρά τις προσπάθειες πιστών να εισέλθουν, η αστυνομία δεν επιτρέπει την πρόσβαση, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν τεθεί για λόγους ασφαλείας. Έτσι, οι θρησκευτικές τελετές πραγματοποιούνται εκτός της Παλιάς Πόλης, όπου οι περιορισμοί είναι λιγότερο αυστηροί.

Οι Άγιοι Τόποι βρίσκονται στην Παλιά Πόλη, συνοικία του ανατολικού τομέα της Ιερουσαλήμ, που έχει καταληφθεί και προσαρτηθεί από το Ισραήλ: το Κότελ (Τείχος των Δακρύων) για τους εβραίους, η Βασιλική του Παναγίου Τάφου, για τους χριστιανούς, και η Πλατεία των Τζαμιών, για τους μουσουλμάνους.

