Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ ανακήρυξε την Πέμπτη 9η Απριλίου ημέρα εθνικού πένθους, μετά τη σειρά καταιγιστικών βομβαρδισμών των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ με σχεδόν διακόσιους νεκρούς στη χώρα χθες Τετάρτη.

Η σημερινή θα είναι «ημέρα εθνικού πένθους για τους μάρτυρες και τους τραυματίες στις ισραηλινές επιθέσεις οι οποίες στοχοποίησαν εκατοντάδες αθώους και ανυπεράσπιστους αμάχους», τόνισε ο κ. Σαλάμ, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

Σύμφωνα με το κείμενο, ο πρωθυπουργός Σαλάμ θέλει να «κινητοποιηθούν όλοι οι πολιτικοί και διπλωματικοί πόροι του Λιβάνου για να σταματήσει η ισραηλινή μηχανή θανάτου».

Ο πιο πρόσφατος επίσημος απολογισμός των θυμάτων είναι τουλάχιστον 182 νεκροί και 890 τραυματίες, σύμφωνα με ακόμη μη οριστικούς αριθμούς του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Το εύρος των σφαγών στον Λίβανο είναι "φρικιαστικό", δηλώνει ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Το εύρος των σφαγών κατά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο σήμερα είναι "φρικιαστικό", δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει να τεθεί τέλος στον "εφιάλτη".

"Το εύρος των σφαγών και των καταστροφών στον Λίβανο σήμερα είναι πολύ απλά φρικιαστικό", δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ σε ανακοίνωση.

"Εάν τέτοιο αιματοκύλισμα μέσα σε λίγες ώρες μετά την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν ξεπερνά τη φαντασία. Ασκεί τεράστια πίεση για μια εύθραυστη ειρήνη, που χρειάζεται απεγνωσμένα για τους άμαχους πληθυσμούς".

Πηγή: ΑΠΕ