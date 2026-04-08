Πυκνοκατοικημένες και εμπορικές συνοικές στο κέντρο της Βηρυτού μπήκαν στο στόχαστρο ισραηλινών επιθέσεων το απόγευμα της Τετάρτης, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση εκεχειρίας δύο εβδομάδων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Με βάση τον νεότερο απολογισμό της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της χώρας, οι νεκροί ανέρχονται σε 254.

Ο επικεφαλής της ένωσης γιατρών του Λιβάνου, Ελίας Σλέλα, κάλεσε γραπτώς «όλους τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων» να κατευθυνθούν σε όποιο νοσοκομείο μπορούν για να προσφέρουν τη βοήθειά τους. Ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Βηρυτού ανέφερε ότι χρειάζεται αίμα, όλων των ομάδων.

Σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο και την υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη σιιτική οργάνωση Xεζμπολάχ, παρά τις διαβεβαιώσεις του Πακιστάν, το οποίο μεσολάβησε για την επίτευξη εκεχειρίας.

Σε ανακοίνωσή της η Χεζμπολάχ καταδίκασε τη «βάρβαρη επίθεση» του Ισραήλ ισχυριζόμενη ότι η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει «το φυσικό και νόμιμο δικαίωμά της να αντισταθεί στην κατοχή και να απαντήσει στην επιθετικότητά του».

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν επίσης ότι θα «απαντήσουν» αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις στον Λίβανο.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο NNA, το Ισραήλ βομβάρδισε νωρίς το πρωί τον νότιο Λίβανο και ένα κτίριο κοντά σε νοσοκομείο, όπου σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι. Από πλήγμα στη Σιδώνα σκοτώθηκαν οκτώ άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 22, ανέφερε το υπουργείο Υγείας.

Νωρίς το βράδυ σημειώθηκε άλλο ένα πλήγμα στο κέντρο της Βηρυτού, με τον ισραηλινό στρατό να λέει ότι στόχος του ήταν ένας διοικητής της Χεζμπολάχ. Δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο στρατός του Ισραήλ έκανε λόγο για το μεγαλύτερο συντονισμένο πλήγμα στον τρέχοντα πόλεμο, πλήττοντας περισσότερους από 100 στόχους της Χεζμπολάχ μέσα σε 10 λεπτά στη Βηρυτό, τον νότιο Λίβανο και την ανατολική κοιλάδα Μπεκάα.

Μαύρος καπνός υψώθηκε πάνω από πολλά σημεία της πρωτεύουσας. Τουλάχιστον μία πολυκατοικία είχε πληγεί.

Στη Βηρυτό, δημοσιογράφοι διεθνών πρακτορείων είδαν ανθρώπους με μηχανάκια να μεταφέρουν τραυματίες στα νοσοκομεία, επειδή δεν υπήρχαν αρκετά ασθενοφόρα για να τους παραλάβουν. Μια ομάδα πυροσβεστών προσπαθούσε να σβήσει τις φλόγες σε ένα γκαράζ αυτοκινήτων όπου ένα πλήγμα κατέστρεψε ολοσχερώς περισσότερα από 12 οχήματα.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου κάλεσε τους κατοίκους της Βηρυτού να ανοίγουν «επειγόντως» τον δρόμο για τα ασθενοφόρα, ύστερα από ταυτόχρονα ισραηλινά πλήγματα και χωρίς προειδοποίηση.

«Η συμφόρηση στους δρόμους από το πρωτοφανές σε αριθμό και ένταση κύμα πληγμάτων» που εξαπέλυσε το Ισραήλ «δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις διάσωσης» δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι είναι «απαραίτητο και ιδιαιτέρως επείγον να ανοίγουν οι δρόμοι για τα ασθενοφόρα» που φθάνουν στις πληγείσες περιοχές.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι είχε στοχοθετήσει εκτοξευτές πυραύλων, κέντρα διοίκησης και υποδομές της υπηρεσίας πληροφοριών και κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες.

"Το κράτος του Λιβάνου και οι πολίτες του πρέπει να αρνηθούν την περιχαράκωση της Χεζμπολάχ σε μη στρατιωτικές περιοχές και τις δυνατότητες ανάπτυξης των όπλων της", ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ κάλεσε "τους φίλους του Λιβάνου" να παρέμβουν ώστε να σταματήσουν τα ισραηλινά πλήγματα.

"Όλοι οι φίλοι του Λιβάνου καλούνται να έρθουν να μας βοηθήσουν προκειμένου οι επιθέσεις αυτές να σταματήσουν με κάθε μέσο", δήλωσε ο Σαλάμ, αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε το "μεγαλύτερο συντονισμένο πλήγμα" του κατά της Χεζμπολάχ από τότε που άρχισε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Ισραήλ σπάνια επιτίθεται στο κέντρο της Βηρυτού από το ξέσπασμα του πρόσφατου πολέμου Ισραήλ-Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, αλλά πλήττει τακτικά τον νότιο και ανατολικό Λίβανο και τα νότια προάστια της Βηρυτού.

Πριν από το κύμα των νέων χτυπημάτων, αξιωματούχος της Χεζμπολάχ δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ότι η οργάνωση δίνει την ευκαιρία στους μεσολαβητές να εξασφαλίσουν κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, αλλά "δεν έχουμε ανακοινώσει ότι θα τηρήσουμε την κατάπαυση του πυρός, αφού οι Ισραηλινοί δεν την τηρούν".

Ο ίδιος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν είχε την άδεια να σχολιάσει δημοσίως.

‼️ In 10 minutes, the IDF completed the largest coordinated strike across Lebanon since the start of Operation Roaring Lion.



The strike targeted 100+ Hezbollah headquarters, military arrays, & command-and-control centers in Beirut, Beqaa and southern Lebanon, including:



•… — Israel Defense Forces (@IDF) April 8, 2026

Ο αξιωματούχος της Χεζμπολάχ δήλωσε ότι η οργάνωση δεν θα δεχθεί επιστροφή στο status quo πριν από την 2α Μαρτίου, όταν το Ισραήλ πραγματοποιούσε σχεδόν καθημερινά πλήγματα στον Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός που ισχύει στα χαρτιά από τον Νοέμβριο του 2024.

"Δεν θα δεχθούμε οι Ισραηλινοί να συνεχίσουν να συμπεριφέρονται όπως πριν από αυτόν τον πόλεμο όσον αφορά τις επιθέσεις", δήλωσε. "Δεν θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση".

Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ λίγες ημέρες μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, πυροδοτώντας έναν περιφερειακό πόλεμο. Το Ισραήλ απάντησε με εκτεταμένο βομβαρδισμό του Λιβάνου και χερσαία εισβολή.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έχουν σκοτώσει περισσότερους από 1.530 ανθρώπους στο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 100 γυναικών και 130 παιδιών. Ο ισραηλινός στρατός έχει δηλώσει ότι έχει σκοτώσει εκατοντάδες μαχητές της Χεζμπολάχ. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο Λίβανο.

Νωρίς την Τετάρτη, μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν, πολλοί εκτοπισμένοι που κοιμόντουσαν σε σκηνές στους δρόμους της Βηρυτού και της παράκτιας πόλης της Σιδώνας άρχισαν να μαζεύουν τα πράγματά τους για να προετοιμαστούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεσμεύτηκε ότι ο στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί στο Λίβανο.

Σε καταυλισμό εκτοπισμένων στην προκυμαία της Βηρυτού, οι πολλές οικογένειες εμβρόντητες από τις αντικρουόμενες δηλώσεις εξέφρασαν σύγχυση και απελπισία.

"Δεν το αντέχουμε άλλο αυτό, να κοιμόμαστε σε μια σκηνή, να μην κάνουμε ντους, μέσα στην αβεβαιότητα", δήλωσε ο Fadi Zaydan, 35 ετών. Αυτός και οι γονείς του είχαν ετοιμαστεί να επιστρέψουν στη πόλη Ναμπατιέ, στον Νότο, πριν τις δηλώσεις Νετανιάχου.

"Αλλά θα γίνουμε στόχος αν γυρίσουμε σπίτι", είπε ο Zaydan.

