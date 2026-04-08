Ο ετήσιος δείκτης της EIU υποδηλώνει το τέλος της ύφεσης της δημοκρατίας. Η παρακμή της δημοκρατίας εκδηλώνεται με πολέμους, πραξικοπήματα, αμφισβητούμενες εκλογές και περιορισμούς των πολιτικών ελευθεριών σε όλο τον κόσμο, σημειώνει ο Economist.

Ωστόσο, η τελευταία ενημέρωση του δείκτη δημοκρατίας υποδηλώνει μια μικρή διακοπή της παρακμής. Οι βαθμολογίες σχεδόν των τριών τετάρτων των χωρών παρέμειναν σταθερές ή βελτιώθηκαν το προηγούμενο έτος, και ο παγκόσμιος δείκτης αυξήθηκε κατά 0,02 μονάδες -μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις από το 2012.

Πρωταθλήτρια η Νορβηγία

Η EIU (Εconomist Intelligence Unit) βαθμολογεί 167 χώρες σε κλίμακα από το 1 έως το 10 ανάλογα με την κατάσταση της δημοκρατίας τους και τις κατατάσσει σε τέσσερις κατηγορίες: πλήρεις και ελλιπείς δημοκρατίες, καθώς και υβριδικά και αυταρχικά καθεστώτα. Με βάση αυτό το κριτήριο, η Νορβηγία παραμένει η πιο δημοκρατική χώρα στον κόσμο -θέση που κατέχει τα τελευταία 16 χρόνια.

Η Νέα Ζηλανδία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, ενώ τις επόμενες τέσσερις θέσεις καταλαμβάνουν οι υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες. Οι περισσότερες βελτιώσεις φέτος σημειώθηκαν στο μεσαίο τμήμα της κατάταξης.

Η περιοχή που σημείωσε τη μεγαλύτερη βελτίωση ήταν η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική. Μετά από εννέα χρόνια πτώσης, οι βαθμολογίες αυξήθηκαν σε περισσότερες από τις μισές χώρες της περιοχής, χάρη στην αυξημένη πολιτική συμμετοχή. Αυτή η τάση ενδέχεται να εμφανιστεί και αλλού στο μέλλον. Η Ασία και η υποσαχάρια Αφρική έχουν νεανικό πληθυσμό, ενώ οι πρόσφατες διαδηλώσεις στο Νεπάλ, την Κένυα και τη Μαδαγασκάρη έχουν προσελκύσει μεγάλο αριθμό ανθρώπων στην πολιτική.

Σε ορισμένες χώρες, η αυξημένη συμμετοχή στις εκλογές μπορεί να οφείλεται εν μέρει στον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump). Οι εκλογές, από τον Καναδά έως τη Ρουμανία, προσέλκυσαν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων στις κάλπες πέρσι. Ο Καναδάς ανέβηκε πέντε θέσεις και κατέλαβε την ένατη θέση, μετά την υψηλότερη εκλογική συμμετοχή των τελευταίων 30 ετών.

Η νίκη του Μαρκ Κάρνι θεωρήθηκε ευρέως ως μια καταδίκη της πολιτικής τύπου MAGA. Η Ρουμανία ανέβηκε από ένα υβριδικό καθεστώς σε μια ατελή δημοκρατία, ωθούμενη από μια ισχυρή συμμετοχή που συνέβαλε στην ήττα ενός εθνικιστή υποψηφίου, σύμμαχο τουΤραμπ. Η Δανία ανέβηκε τέσσερις θέσεις και κατέλαβε την τρίτη θέση, χάρη στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τις απειλές κατά της Γροιλανδίας, γεγονός που ανέβασε τη βαθμολογία της όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της κυβέρνησης.

ΗΠΑ

Ο Τραμπ είχε το αντίθετο αποτέλεσμα στην πατρίδα του. Οι προσπάθειες αναδιαμόρφωσης των εκλογικών ορίων, η χρήση του στρατού για την καταστολή των διαδηλώσεων και η συνεχιζόμενη πολιτική πόλωση επηρέασαν αρνητικά τη βαθμολογία των ΗΠΑ.

Οι προσπάθειες φίμωσης των μέσων ενημέρωσης έπληξαν τις πολιτικές ελευθερίες. Οι ΗΠΑ έχασαν 0,2 βαθμούς σε σχέση με πέρσι και παραμένουν μια ελλιπής δημοκρατία.

Η μακροχρόνια παρακμή της παγκόσμιας δημοκρατίας ενδέχεται να επιβραδύνεται ελαφρώς. Ωστόσο, στις ΗΠΑ, δεν δείχνει σημάδια ύφεσης, σημειώνει ο Economist.

Δυτική Ευρώπη

Η Δυτική Ευρώπη σημείωσε συνολικά μια οριακή βελτίωση στον τομέα της δημοκρατίας το 2025, με τη μέση βαθμολογία να αυξάνεται σε 8,43 από 8,38.

Από τις 21 χώρες, στις 19 η συνολική βαθμολογία παρέμεινε σταθερή ή βελτιώθηκε. Η ανοδική πορεία οφείλεται σε μια ελαφρά βελτίωση της εμπιστοσύνης του κοινού στα πολιτικά κόμματα, η οποία ήρθε ως επακόλουθο της οικονομικής σταθεροποίησης μετά την κρίση του κόστους διαβίωσης, καθώς και της άρσης των περιορισμών λόγω της πανδημίας.

Η Δυτική Ευρώπη παραμένει η περιοχή με την υψηλότερη βαθμολογία στον κόσμο, με πάνω από τα τρία τέταρτα των χωρών της να κατατάσσονται ως «πλήρεις δημοκρατίες».

Οι μεταβολές στις βαθμολογίες των χωρών της Δυτικής Ευρώπης το 2025 ήταν ελάχιστες. Η Δανία σημείωσε τη σημαντικότερη άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη, ανεβαίνοντας από την έβδομη στην τρίτη θέση, λόγω της βελτίωσης της εμπιστοσύνης του κοινού στη λειτουργία της κυβέρνησης. Αυτό ήταν εν μέρει αποτέλεσμα ενός φαινομένου «συγκέντρωσης γύρω από τη σημαία» μετά την επιτυχή διαχείριση από την κυβέρνηση της αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ σχετικά με τη Γροιλανδία τον Ιανουάριο του 2025.

Μια άλλη αξιοσημείωτη εξέλιξη στην περιοχή παρατηρήθηκε στη Γαλλία, η οποία βελτιώθηκε από «ελαττωματική δημοκρατία» σε «πλήρη δημοκρατία». Ωστόσο, αυτό αντανακλούσε κυρίως την επιστροφή σε ένα προ-πανδημικό επίπεδο αναφοράς όσον αφορά τις προσωπικές ελευθερίες. Η Γαλλία βαθμολογείται ακριβώς στο όριο μεταξύ αυτών των δύο κατηγοριών και, ως εκ τούτου, κινείται μεταξύ τους εδώ και χρόνια.

Η άνοδος της βαθμολογίας της Γαλλίας το 2025 δεν οδήγησε σε αλλαγή στην παγκόσμια κατάταξη, με τη Γαλλία να παραμένει 26η από 167 χώρες.

Πηγή: skai.gr