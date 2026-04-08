Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς χσρακτήρισε σήμερα «εύθραυστη» την κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και πρόσθεσε ότι, αν οι Ιρανοί δεν διαπραγματευθούν με καλή πίστη, θα ανακαλύψουν ότι ο αμερικανός πρόεδρος «δεν είναι κάποιος με τον οποίο μπορούν να αστειεύονται».

Ο Ντόναλντ Τραμπ «ανυπομονεί. Ανυπομονεί να κάνει τα πράγματα να προχωρήσουν», δήλωσε στη διάρκεια διάλεξης στη Βουδαπέστη ενώπιον περίπου 200 φοιτητών του Mathias Corvinus Collegium (MCC), ενός ιδιωτικού ιδρύματος που πρόσκειται στον εθνικιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν.

«Μας ζήτησε να διαπραγματευθούμε με καλή πίστη. Και πιστεύω πως, αν (οι Ιρανοί) διαπραγματευθούν με καλή πίστη, θα είμαστε σε θέση να βρούμε μια συμφωνία, όμως υπάρχει ένα μεγάλο 'αν' και σε τελική ανάλυση αυτό εξαρτάται από τους Ιρανούς, από τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύονται», δήλωσε προσθέτοντας: «ελπίζω ότι θα πάρουν τη σωστή απόφαση».

Ο Τζέι Ντι Βανς υπογράμμισε πως, «αν λένε ψέματα, αν εξαπατούν, αν προσπαθούν να εμποδίσουν να εφαρμοσθεί ακόμα και η εύθραυστη εκεχειρία που επιτύχαμε», οι Ηνωμένες Πολιτείες «εξακολουθούν να διαθέτουν μια προφανή στρατιωτική και διπλωματική ισχύ και ίσως ακόμα μεγαλύτερη, έναν εξαιρετικό οικονομικό μοχλό», «εργαλεία» τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει ακόμα.

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία είναι «ο πόλεμος που είναι πιο δύσκολο να διευθετηθεί».

«Από ορισμένες απόψεις, πιστεύαμε ότι θα ήταν ο πιο εύκολος, όμως ήταν ο πιο δύσκολος». πρόσθεσε. «Εργαζόμαστε πάνω σ' αυτό (...) και θα συνεχίσουμε», είπε ακόμα και υποστήριξε ότι έχουν γίνει «σημαντικές πρόοδοι».

«Καταφέραμε πραγματικά να τους κάνουμε (σ.σ.: τους Ουκρανούς και τους Ρώσους) να διατυπώσουν τις θέσεις τους και, με την πάροδο του χρόνου, οι θέσεις τους πλησίασαν όλο και περισσότερο», υποστήριξε.

Ο Τζέι Ντι Βανς επέκρινε όμως τους ευρωπαίους ηγέτες, τους οποίους κατηγόρησε ότι δεν κάνουν αρκετά για να βάλουν τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Απογοητευτήκαμε από πολλούς πολιτικούς ηγέτες στην Ευρώπη, επειδή δεν φαίνονται να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να επιλύσουν αυτή τη σγυκεκριμένη σύγκρουση», υποστήριξε ο αμερικανός αντιπρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ