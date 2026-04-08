Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράκ εξήρε το ότι συμφωνήθηκε «κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».

Η Βαγδάτη απευθύνει έκκληση να διεξαχθεί «σοβαρός και διαρκής διάλογος» που θα επιτρέψει να αντιμετωπιστούν οι «ριζικές αιτίες» της σύγκρουσης και να «ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη», ανέφερε η διπλωματία του Ιράκ – όπου χθες Τρίτη σκοτώθηκαν επτά άμαχοι στο πλαίσιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή κι όπου ο απολογισμός των νεκρών ξεπερνά τους 100 από το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης την 28η Φεβρουαρίου.

Στο μεταξύ, στο εσωτερικό της χώρας ένοπλες ιρακινές φιλοϊρανικές παρατάξεις, σύμμαχοι στους κόλπους της «Ισλαμικής Αντίστασης στο Ιράκ», ανακοίνωσαν σήμερα ότι αναστέλλουν για δύο εβδομάδες τις επιθέσεις τους εναντίον των «εχθρικών βάσεων» στη χώρα και την περιοχή.

«Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ ανακοινώνει την αναστολή των επιχειρήσεών της στο Ιράκ και στην περιοχή για δύο εβδομάδες», ανέφερε η συμμαχία σε ανακοίνωσή της στο Telegram.

Πηγή: ΕΡΤ