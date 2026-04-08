Η λιβανική Χεζμπολάχ σταμάτησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τα πυρά εναντίον του βόρειου Ισραήλ και εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν που ανακοινώθηκε νωρίτερα, είπαν στο Reuters τρεις λιβανικές πηγές που πρόσκεινται στη φιλοϊρανική οργάνωση.

Ο λιβανικός στρατός κάλεσε ωστόσο σήμερα το πρωί τους εκτοπισμένους να μην επιστρέψουν στις νότιες περιοχές της χώρας, όπου συνεχίζονται τα πλήγματα, καθώς το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στην εκεχειρία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ο στρατός καλεί τους πολίτες να περιμένουν πριν επιστρέψουν στις πόλεις και τα χωριά του νότου», αναφέρεται σε ανακοίνωση του στρατού.

Το Ισραήλ συνέχισε τα πλήγματα στο νότιο Λίβανο και εξέδωσε νέα διαταγή εκκένωσης για την πόλη της Τύρου λέγοντας ότι θα την πλήξει σύντομα, αφού ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι η κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ αναμένεται να εκδώσει δήλωση για να παρουσιάσει την επίσημη θέση της σχετικά με την κατάπαυση του πυρός και τον ισχυρισμό του Νετανιάχου ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται, είπαν οι τρεις λιβανικές πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ