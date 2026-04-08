Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Βενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι το Ισραήλ στηρίζει την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει για δύο εβδομάδες τα πλήγματα κατά του Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα ανοίξει αμέσως τα στενά και θα σταματήσει κάθε επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και χωρών της περιοχής.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο του Πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ στηρίζει επίσης τις αμερικανικές προσπάθειες ώστε το Ιράν να μην αποτελεί πλέον πυρηνική, πυραυλική ή τρομοκρατική απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, τους Άραβες γείτονες του Ιράν και τον υπόλοιπο κόσμο.

Πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον έχει ενημερώσει το Ισραήλ πως παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη αυτών των στόχων στις επικείμενες διαπραγματεύσεις. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η εκεχειρία δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο.

Από την άλλη, ο ηγέτης της μείζονος αντιπολίτευσης του Ισραήλ, Γιάιρ Λαπίντ, επέκρινε δριμύτατα τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου ότι απέτυχε να επιτύχει τους στόχους του πολέμου. «Ποτέ δεν υπήρξε μια τέτοια πολιτική καταστροφή σε ολόκληρη την ιστορία μας. Το Ισραήλ δεν ήταν καν κοντά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν ελήφθησαν αποφάσεις που αφορούσαν τον πυρήνα της εθνικής μας ασφάλειας», έγραψε ο Λαπίντ στο «X».

«Ο στρατός εκτέλεσε όλα όσα να κάνει και ο λαός επέδειξε αξιοθαύμαστη αντοχή, αλλά ο Νετανιάχου απέτυχε πολιτικά, απέτυχε στρατηγικά και δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους που ο ίδιος έθεσε», είπε ο Λαπίντ.

Στα ισραηλινά ΜΜΕ διαμορφώνεται ήδη σαφής διάκριση ως προς την αποτίμηση της συμφωνίας ΗΠΑ- Ιράν. Τα φιλοκυβερνητικά και δεξιά μέσα κινούνται στη λογική ότι το Ισραήλ στήριξε την απόφαση Τραμπ υπό όρους και επιμένουν ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στην εκεχειρία. Τα κεντρώα και τα μεγάλα ενημερωτικά δίκτυα εστιάζουν στο κατά πόσον το Ισραήλ έμεινε εκτός της πραγματικής διαπραγμάτευσης, καθώς και στις άμεσες πολιτικές αντιδράσεις στο εσωτερικό.

Τα κεντροαριστερά - αριστερά μέσα παρουσιάζουν την εκεχειρία ως εύθραυστη και υψηλού ρίσκου, εκτιμώντας ότι προσφέρει στην Ουάσιγκτον διαπραγματευτικό χώρο, ενώ αφήνει το Ισραήλ εκτεθειμένο σε στρατηγική αβεβαιότητα.

Διαβάστε επίσης: LIVE: ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε εκεχειρία για 2 εβδομάδες - Ανοίγει το Ορμούζ

Πηγή: ΚΥΠΕ