Ο ηγέτης της «ισραηλινής» αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, χαρακτήρισε την πρόσφατη εκεχειρία με το Ιράν ως «πολιτική καταστροφή», λέγοντας ότι το «Ισραήλ» δεν είχε καμία επιρροή στις αποφάσεις που επηρέαζαν την εθνική του ασφάλεια.

Ο Λαπίντ δήλωσε ότι ο «ισραηλινός» στρατός είχε εκπληρώσει τα καθήκοντά του και το κοινό επέδειξε ανθεκτικότητα, αλλά ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέτυχε τόσο πολιτικά όσο και στρατηγικά, χωρίς να επιτύχει κανέναν από τους στόχους του.

'Israeli' opposition leader Yair Lapid described the recent ceasefire with Iran as a “political disaster,” saying 'Israel' had no influence over decisions affecting its national security.



Lapid said the 'Israeli' military had fulfilled its duties and the public showed…

