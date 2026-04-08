Το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός δύο εβδομάδων περιλαμβάνει τη δυνατότητα τόσο στο Ιράν όσο και στο Ομάν να επιβάλλουν τέλη σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ., δήλωσε την Τετάρτη (8/4) ένας περιφερειακός αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ιράν θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα που θα εισπραχθούν από τα τέλη για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ για την ανασυγκρότηση. Δεν ήταν άμεσα σαφές για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιούσε το Ομάν τα χρήματα, ανέφερε το AP.

Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται στα χωρικά ύδατα του Ομάν και του Ιράν. Ο κόσμος θεωρούσε το πέρασμα διεθνή πλωτή οδό και δεν είχε πληρώσει ποτέ πριν τέλη.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος συμμετείχε άμεσα στις διαπραγματεύσεις, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει τις εσωτερικές διαβουλεύσεις.

Το Ιράν φαίνεται να αυτοεπιβεβαιώνεται ως ο φύλακας των Στενών, της σημαντικότερης αρτηρίας στον κόσμο για τις μεταφορές πετρελαίου. Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να εδραιώσει τον de facto έλεγχο της Τεχεράνης επί της κρίσιμης πλωτής οδού και να επισημοποιήσει την ικανότητά της να διατηρεί τη δική της ροή πετρελαίου προς την Κίνα. Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν στην ομαλή κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός.

Οι επικοινωνίες του Ιράν προς την ναυτιλιακή αρχή των Ηνωμένων Εθνών που ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα και η εμπειρία των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ υποδηλώνουν τη δημιουργία κάτι παρόμοιου με ένα «περίπτερο διοδίων». Τα πλοία θα πρέπει να εισέρχονται σε ιρανικά ύδατα και να επιθεωρούνται από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Πηγή: ΕΡΤ