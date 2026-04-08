Πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στην Καλιφόρνια πυροβόλησαν και τραυμάτισαν χθες Τρίτη έναν άνδρα που επιχείρησε να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας.

Η περιοχή αποκλείστηκε από το FBI, ενώ ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενημέρωσε ο διευθυντής της ICE Τοντ Λάιονς.

Καθώς οι πράκτορες προσέγγιζαν το αυτοκίνητο «καταζητούμενο μέλος συμμορίας χρησιμοποίησε ως όπλο το όχημά του σε μια προσπάθεια να παρασύρει αστυνομικό. Εφαρμόζοντας όσα έχουν μάθει στην εκπαίδευση, οι αστυνομικοί μας πυροβόλησαν, ευρισκόμενοι σε άμυνα, για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, τους συναδέλφους τους και το κοινό», ανακοίνωσε ο Λάιονς.

Ο δράστης φέρεται να είναι μέλος συμμορίας από το Ελ Σαλβαδόρ και βρισκόταν παράνομα στις ΗΠΑ, ενώ καταζητείτο στο πλαίσιο έρευνας για ανθρωποκτονία, πάντα κατά την ICE.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισημαίνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα η ICE σχετικά με το συμβάν στην Πάτερσον, αγροτική πόλη περίπου 25.000 κατοίκων που βρίσκεται 145 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Σαν Φρανσίσκο.





BREAKING: New footage shows the moment ICE agents UNLOADED fire in self defense against an El Salvador national and gang member who tried running them over with his vehicle



FAFO. Clear cut case of self defense, 100% justified. pic.twitter.com/4k8g7ZAbdX — Sergeant News Network (@sgtnewsnetwork) April 7, 2026



Διαβάστε επίσης: Σχέδιο 10 σημείων Ιράν: Τι προβλέπει για κυρώσεις, Ορμούζ και Μέση Ανατολή





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ