Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα· σήμερα νωρίς το πρωί ώρα Κύπρου) το Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ΗΠΑ κατήγαγαν «πλήρη και ολοκληρωτική νίκη» κλείνοντας συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, καταρχήν για δύο εβδομάδες, με το Ιράν.

Πρόκειται για «μια πλήρη και ολοκληρωτική νίκη. 100%. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι’ αυτό», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε σύντομες δηλώσεις που έκανε τηλεφωνικά στο AFP.

Διαβεβαίωσε επίσης ότι το ζήτημα του ουρανίου του Ιράν θα «επιλυθεί πλήρως».

«Θα επιλυθεί πλήρως, αλλιώς δεν θα αποδεχθώ» τον τερματισμό του πολέμου, απάντησε ερωτηθείς πώς θα λυθεί το ζήτημα του ουρανίου που έχει εμπλουτιστεί σε υψηλό βαθμό από πυρηνικούς επιστήμονες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν, αποτελεί «νίκη» των ΗΠΑ, διαβεβαίωσε εξάλλου χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα· ένα τέταρτο πριν από τις 05:00 ώρα Κύπρου) η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ενώ ακόμη δεν έχουν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των δυο κρατών για να τελειώσει ο πόλεμος -- κάτι που προβλέπεται μεθαύριο Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ.

«Αυτή είναι μια νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες που κατήγαγαν ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ και ο απίστευτος στρατός μας», έκρινε η Κάρολαϊν Λέβιτ μέσω X.

Διαβάστε επίσης: Σχέδιο 10 σημείων Ιράν: Τι προβλέπει για κυρώσεις, Ορμούζ και Μέση Ανατολή