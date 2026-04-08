Βομβαρδισμός του Ισραήλ στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους στην πόλη Σαΐντα του Λιβάνου, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

«Το πλήγμα του ισραηλινού εχθρού στη Σαΐντα, στον νότιο Λίβανο, είχε αποτέλεσμα, σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό, να σκοτωθούν οκτώ άνθρωποι στις τάξεις του άμαχου πληθυσμού και να τραυματιστούν (άλλοι) 22», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ