Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες Τρίτη το βράδυ πως δέχεται να αναστείλει, για δύο εβδομάδες, τους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν και είναι διατεθειμένος να δεχτεί κατάπαυση του πυρός αν η Τεχεράνη ανοίξει «πλήρως» το στενό του Χορμούζ, θαλάσσια αρτηρία καίριας σημασίας για την παγκόσμια οικονομία.

«Έπειτα από συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Σαμπάζ Σαρίφ και τον στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, του Πακιστάν, κατά τη διάρκεια των οποίων μου ζήτησαν να αναβάλω τη στρατιωτική επιχείρηση που προβλεπόταν απόψε εναντίον του Ιράν, και με προϋπόθεση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα δεχτεί το πλήρες, άμεσο και ασφαλές άνοιγμα του στενού του Χορμούζ, συμφωνώ να αναβάλω τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν για περίοδο δύο εβδομάδων», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social, μια ώρα και κάτι προτού εκπνεύσει το τελεσίγραφο που είχε απευθύνει.

Νωρίτερα χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλούσε να εξαλείψει «έναν ολόκληρο πολιτισμό» αν το Ιράν δεν άνοιγε πλήρως το στενό του Χορμούζ, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του αργού που προορίζεται για τις παγκόσμιες αγορές, μεταξύ άλλων.

«Θα πρόκειται για αμοιβαία κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τον οποίο οι ΗΠΑ έχουν «ήδη επιτύχει και ξεπεράσει όλους τους στρατιωτικούς στόχους τους» αφότου άρχισε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

Έκανε ακόμη λόγο για «πολύ προχωρημένες» συνομιλίες ενόψει της σύναψης συμφωνίας ειρήνης με «μακροπρόθεσμο» χαρακτήρα με το Ιράν, που υπέβαλε «σχέδιο 10 σημείων» στην κυβέρνησή του και είναι, πάντα σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο, «βάση για διαπραγμάτευση».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ