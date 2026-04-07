Το Ιράν διέκοψε τις απευθείας διπλωματικές επαφές με τις ΗΠΑ μετά την απειλή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε», αν και συνεχίζονται οι συνομιλίες μέσω διαμεσολαβητών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal (WSJ) επικαλούμενη πληροφορίες από αξιωματούχους στη Μέση Ανατολή.

Η εξέλιξη αυτή δυσχεραίνει τις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας μέχρι την εκπνοή του τελεσιγράφου που έχει θέσει ο Τραμπ, αλλά δεν έχει μπει τέλος στις συνομιλίες, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Η ιρανική εφημερίδα Tehran Times υπογραμμίζει πως οι διπλωματικοί και οι έμμεσοι δίαυλοι επικοινωνίας με τις ΗΠΑ δεν έχουν κλείσει.

Η διορία που έδωσε ο Τραμπ στο ιρανικό καθεστώς εκπνέει στις 8 το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ελλάδα). Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε ότι θα καταστρέψει «κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας» και «κάθε γέφυρα» στο Ιράν εντός 4 ωρών από την εκπνοή του τελεσιγράφου, εφόσον η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τους όρους της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters