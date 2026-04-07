Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έπλεξε σήμερα το εγκώμιο του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν απέναντι στον οποίο κατήγγειλε ανάμιξη των Βρυξελλών, λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές για τις οποίες ο εθνικιστής ηγέτης βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

«Ήθελα πραγματικά να στείλω ένα σήμα σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στους γραφειοκράτες των Βρυξελλών, που έκαναν ό,τι μπόρεσαν προκειμένου να διατηρήσουν τον ουγγρικό λαό υπό πίεση επειδή δεν συμπαθούν τον ηγέτη που σηκώθηκε πραγματικά για να υπερασπιστεί τον λαό της Ουγγαρίας», δήλωσε σε κοινή συνέντευξη Τύπου στη Βουδαπέστη με τον Βίκτορ Όρμπαν, τον οποίο παρουσίασε ως «καλό φίλο» του χθες, Δευτέρα, το βράδυ προτού πάρει το αεροπλάνο.

Σύμφωνα με τον Βανς, η προεκλογική εκστρατεία στην Ουγγαρία αποτελεί «ένα από τα χειρότερα παραδείγματα ανάμειξης που έχουμε δει ποτέ» και οι «γραφειοκράτες των Βρυξελλών» προσπάθησαν να «καταστρέψουν την οικονομία» αυτής της κεντροευρωπαϊκής χώρας «γιατί απεχθάνονται αυτόν τον τύπο».

«Δεν θα πω στους Ούγγρους πώς να ψηφίσουν. Προτρέπω τους γραφειοκράτες των Βρυξελλών να κάνουν ακριβώς το ίδιο», συνέχισε, χαρακτηρίζοντας τον Βίκτορ Όρμπαν «σημαντικό και εποικοδομητικό εταίρο για την ειρήνη» στην Ουκρανία.

Στην εξουσία από το 2010, ο Ούγγρος πρωθυπουργός εμφανίζεται να χάνει στις εκλογές που διεξάγονται την Κυριακή, 12 Απριλίου, σύμφωνα με ανεξάρτητα ινστιτούτα δημοσκοπήσεων. Ακόμη κι αν το εκλογικό σύστημα το οποίο διαμόρφωσε έτσι ώστε να είναι σε μεγάλο βαθμό ευνοϊκό προς αυτόν, μπορεί να μετριάσει ενδεχόμενη ήττα του.

Από την πλευρά τους, τα φιλοκυβερνητικά ινστιτούτα δημοσκοπήσεων αναδεικνύουν νικητή τον συνασπισμό Fidesz-KDNP του 62χρονου Βίκτορ Όρμπαν.

Προσκείμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, επωφελείται σύμφωνα με παρατηρητές μυστικής βοήθειας της Ρωσίας προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες νίκης απέναντι στο κόμμα Tisza του συντηρητικού φιλοευρωπαίου Πέτερ Μαγιάρ.

Ο τελευταίος κατάφερε σε λιγότερο από δύο χρόνια να συγκροτήσει ένα αντιπολιτευόμενο κίνημα που μπορεί να ανατρέψει την ηγεμονία του Ούγγρου ηγέτη στη χώρα των 9,5 εκατομμυρίων κατοίκων.

Κοινοβουλευτικοί του Συμβουλίου της Ευρώπης κινητοποιήθηκαν πρόσφατα από τον «τοξικό» χαρακτήρα της εκστρατείας, που σημαδεύτηκε από την «εμπρηστική προπαγάνδα» του εθνικιστή ηγέτη ο οποίος είναι αντιμέτωπος με οικονομική και κοινωνική δυσαρέσκεια.

Ο Τζέι Ντι Βανς είναι στο πλαίσιο της αμερικανικής κυβέρνησης ένας από τους πιο σφοδρούς επικριτές κεντρώων και προοδευτικών κυβερνήσεων της Ευρώπης και ένας από τους πιο ένθερμούς οπαδούς σχηματισμών της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη.

Η αμερικανική κυβέρνηση λαμβάνει πλέον ανοικτά και ισχυρά θέση υπέρ ηγετών που θεωρεί πως συνάδουν με τις διπλωματικές προτεραιότητες καθώς και με την ιδεολογία της.

«Βρίσκομαι εδώ λόγω της ηθικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας. Επειδή αυτό που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουγγαρία αντιπροσωπεύουν μαζί, υπό τη διοίκηση του Βίκτορ και υπό τη διοίκηση του προέδρου Τραμπ, είναι η υπεράσπιση του δυτικού πολιτισμού», είπε σήμερα στο πλευρά του Βίκτορ Όρμπαν.

Ο τελευταίος δήλωσε από την πλευρά του ότι συζήτησε με τον συνομιλητή του «μεγάλα θέματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο δυτικός πολιτισμός», όπως «το μεταναστευτικό, η ιδεολογία του φύλου, η οικογενειακή πολιτική και η παγκόσμια ασφάλεια». Κατήγγειλε επίσης μια «ασυνήθιστα μεγάλη και καταφανή ανάμιξη ξένων υπηρεσιών πληροφοριών».

Εκτός από τη συνάντηση με τον Όρμπαν, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος προβλέπεται επίσης να εκφωνήσει ομιλία για «την πλούσια σύμπραξή ανάμεσα στην Ουγγαρία και τις Ηνωμένες Πολιτείες», σύμφωνα με ανακοίνωση του επιτελείου του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP