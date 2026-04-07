Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες και χιονοπτώσεις που πλήττουν τις τελευταίες δύο και πλέον εβδομάδες το Αφγανιστάν και το Πακιστάν έχουν προκαλέσει τον θάνατο 188 ανθρώπων, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες διαχείρισης των καταστροφών των δύο χωρών.

Στο Αφγανιστάν, που ήδη είναι αντιμέτωπο με μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο "123 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις 26 Μαρτίου εξαιτίας της κακοκαιρίας, μετά τις βροχοπτώσεις, τις πλημμύρες, τις κατολισθήσεις και τους κεραυνούς", διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής διαχείρισης των καταστροφών (Andma), ο Μοχαμάντ Γιουσούφ Χαμάντ.

Μόνο τις ημέρες από την Κυριακή έως σήμερα, 46 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε διάφορες επαρχίες, όπως αυτό το νεογέννητο του οποίου οι γονείς μόλις επέστρεφαν από το μαιευτήριο στην επαρχία Γάζνι. Το βράδυ της Δευτέρας, το αυτοκίνητό τους έπεσε σε ένα χαντάκι γεμάτο νερό. Οι γονείς παρά τον τραυματισμό τους, επέζησαν, δήλωσε η υπηρεσία Τύπου του κυβερνήτη της περιφέρειας.

Στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, στο βόρειο Πακιστάν, ο απολογισμός αυξήθηκε επίσης τις τελευταίες ημέρες σε 47 νεκρούς, εκ των οποίων 27 παιδιά, από την 25η Μαρτίου, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η Υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων της επαρχίας.

Έχοντας καταγράψει 18 θανάτους από την 20ή Μαρτίου στην επαρχία Μπαλουτσιστάν, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των τοπικών αρχών διαχείρισης των καταστροφών, ο απολογισμός στο εξής ανέρχεται σε τουλάχιστον 65 νεκρούς στη χώρα.

Εκτός από τις ανθρώπινες απώλειες, η κακοκαιρία προκάλεσε πολλές υλικές ζημιές και το κλείσιμο μεγάλων οδικών αρτηριών.

