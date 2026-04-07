Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σήμερα έξω από το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη, με τις τουρκικές αρχές να κάνουν λόγο για τρεις δράστες. Ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ έδωσε τις πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό, κάνοντας λόγο για πιθανή προβοκάτσια.

«Ένας από τους τρομοκράτες σκοτώθηκε. Δύο τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν, αλλά είναι τραυματίες. Χάρη στα μέτρα και τις προφυλάξεις που έλαβε η αστυνομία μας, ευτυχώς καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτή τη μεγάλη επίθεση με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες», δήλωσε ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την ταυτότητα των δραστών και τα πιθανά κίνητρα, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο οργανωμένης ενέργειας.

Ο Νταβούτ Γκιουλ ανέφερε πως «η ταυτοποίηση των νεκρών συνεχίζεται. Η αστυνομία μας ερευνά τις συνδέσεις τους. Μια κίνηση που μυρίζει προβοκάτσια. Στην περιοχή αυτή βρίσκεται η (τράπεζα) Yapı Kredi. Το βασικό είναι ότι δίπλα στην Yapı Kredi υπάρχουν και άλλα υποκαταστήματα (τραπεζών). Στο πίσω μέρος βρίσκεται το προξενείο. Στο προξενείο δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα εδώ και περίπου 2,5 χρόνια. Επομένως, δεν είναι εν λειτουργία το προξενείο ούτε κανένας διπλωμάτης διαμένει εκεί. Η αστυνομία μας έχει αρχίσει να διερευνά από όλες τις πλευρές το περιστατικό που συνέβη μπροστά από την Yapı Kredi».

Παράλληλα, ο νομάρχης της Κωνσταντινούπολης έδωσε στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκαν οι δράστες και για τον οπλισμό τους.

«Την επίθεση πραγματοποίησαν 3 άτομα. Και τα 3 άτομα εξουδετερώθηκαν. Το ένα σκοτώθηκε, ενώ τα άλλα 2 συνελήφθησαν τραυματισμένα», είπε, ενώ πρόσθεσε πως «είναι ένα μέρος από όπου περνούν καθημερινά χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα. Ήρθαν με αυτοκίνητο. Είχαν τουφέκια, καθώς και πιστόλια», δήλωσε.